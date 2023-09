Chebští zažili město jinak, poznali se při prvních sousedských slavnostech

Společně s řadou dobrovolníků proto uspořádala v části Valdštejnovy ulice akci pro lidi, kteří zde žijí. A nejen pro ně. „Je pravda, že s tou myšlenkou jsem přišla já. Začala jsem spolupracovat s Lenkou Fleischmannovou, která má tady na rohu farmářský obchůdek Medlenka. Ale bez ostatních dobrovolníků bychom to nezvládly,“ řekla Markéta Mašková.

Od hlavního koordinátora, spolku AutoMat, získala základní informace, manuál a etický kodex slavností. Tedy to, že akce je přísně apolitická, dobrovolná a bez rozpočtu. „Dostali jsme základní know-how, všechno ostatní už bylo na místních lidech. Překvapilo mě, kolik zájemců chtělo pomáhat. Někdo přinesl stůl a židle, další stavěli stan. Bylo to ohromně fajn a moc milé,“ poznamenala Markéta Mašková.

Nejen ulice, ale i parčík

Trápilo ji, že se místní lidé prakticky nestýkají. „Chyběl tu takový ten komunitní život. A to jsme se rozhodli změnit. Přiznávám, že jsme akci, která se nakonec rozrostla do větších rozměrů, chtěli původně udělat jen komorní. Ale důležité je, že lidé byli spokojení, že se jim líbilo, když poseděli se sousedy a společně se bavili,“ myslí si Mašková, která původně chtěla slavnost pořádat v sousední Jiráskově ulici.

Jenže ta je poměrně příkrá a pro podobnou akci nevhodná. Volba tedy padla na část Valdštejnovy ulice, kde bylo možné vedle silnice a přilehlého chodníku využít i menší parčík před panelovými domy. „Našli jsme téměř ideální místo. Projednali jsme na radnici zábor veřejného prostranství, což bylo dost složité, a zastavení dopravy, takže jsme tu chvíli mohli žít bez aut,“ poznamenala k akci Mašková.

Příští rok? Uvidí se

Děti si užívaly, že mohly bezpečně pobíhat na silnici, hrály si chodníku nebo pod stromy v parku. Mohly kreslit na asfaltu, skákat panáka, užít si různá vystoupení, písničky nebo dílny. Bylo to něco úplně jiného, než na co jsou zvyklé. „Valdštejnova ulice se na chvíli proměnila v centrum dění, v takové menší náměstíčko, kde se lidé setkávali, společně mohli rozmlouvat, bavit se, posvačit nebo jen tak posedět,“ podotkla Mašková.

Doplnila, že do akce se zapojili vedle jednotlivců i neziskovky, okolní školy, herci z divadla, písničkáři, chovatelé zvířat a mnozí další. „Mám z toho dobrý pocit. I ostatním se to líbilo. Lidé za námi chodí a ptají se, jestli budeme akci opakovat také příští rok. Jestli to pro ně bylo zajímavé a chtějí pokračovat, tak proč ne? Ale nejprve si musíme sednout a celou akci zhodnotit. Pak uvidíme,“ dodala Markéta Mašková.