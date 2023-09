Původně sousedské posezení přitáhlo i hradecké instituce, chystá se bojovka

„Naším záměrem bylo nejen uspořádat sousedské setkání, ale také propojit všechny zastávky tak, aby si návštěvník prošel celou trasu a nezůstal jen na jednom místě. Chceme, aby každý, kdo přijde, poznal i místa, kam by třeba normálně nezašel nebo o jejichž existenci možná ani neví. Poznat město v jiných souvislostech, potkat se s novými lidmi a užít si netradiční odpoledne, to je, oč tu běží,“ zve Ilona Mach z akční skupiny Divá bába, která zabydluje Malé náměstí.

Filharmonie otevře i dílny

Co lze v sobotu od 14 do 18 hodin zažít? Ve Filharmonii třeba prohlídky budovy, hrající varhany i vystoupení Královéhradeckého smyčcového kvarteta. Návštěvníci se také mohou zapojit do malířské dílny s Markem Bělohlávkem nebo do výroby hudebních nástrojů s Klárou Svobodovou. Občerstvení zajistí místní kavárna.

„Těší nás, že se letos poprvé podílíme na programu. Připravili jsme výrobu hudebních nástrojů, akční malbu, vystoupení smyčcového kvarteta nebo varhanní vystoupení s posezením na pódiu,“ říká Alois Neruda, mluvčí Filharmonie Hradec Králové.

Kavárna chystá hádanku

Mokka Oda je malá kavárna se zahrádkou schovaná v ulici V Kopečku. Příjemnou atmosféru tu ladí obsluha, která pouští současnou progresivní hudbu.

„V téhle kavárně se nabízí také občerstvení jako čerstvé italské focacaia, dorty a koláče. Dětem uchystají kávovou hádanku, na niž odpověď musí účastníci vyjádřit kresbou. Takto to zní možná složitěji, než to doopravdy bude,“ nabízí Ilona Mach.

Fotoateliér a divadlo

„Přestože letos v Klicperově a Tomkově ulici stále běží výkopové práce, v sobotu se hodí do gala. Centrum uměleckých aktivit s místními podniky Twist slow fashion a květinářstvím Do vázy připravilo pouliční fotoateliér. Nebude chybět ani pásmo vybraných krátkých dokumentárních filmů. V Galerii za Galerií bude ke zhlédnutí nová výstava Art. Do. Drag, která představuje díla tří umělců, kteří na sebe při vytváření nebo prezentaci svých děl berou specifická alter-ega nebo Personu sloužící jako prostředky pro získání větší svobody projevu. Zájemci se také mohou přihlásit na fotografický workshop – procházku městem, kdy budou pod vedením lektora zachycovat architekturu či život v Hradci Králové,“ uvádí ředitelka Centra uměleckých aktivit Martina Erbsová.

K programu na divadelním náměstí zve mluvčí činohry Martin Sedláček: „Po celé odpoledne si budete moci užít Klicperovo divadlo úplně jinak, než jste během sezony zvyklí! Můžete se osobně potkat se svými oblíbenými herci, zasoutěžit si s nimi a nebude chybět ani speciální program pro nejmenší.“

Diváci mohou absolvovat speed dating, neboli rychlé rande, zahrát si divadelní kvíz nebo se přidat k workshopu na letní scéně. Otevřena bude rovněž půjčovna kostýmů. A protože v této sezoně divadlo chystá inscenaci ze zákulisí kulinářské show, podělí se herci i o své kuchařské umění.

Děti potěší pohádka O Šípkové Růžence v podání Divadla u staré herečky. Na odpolední program naváže od 19 hodin na hlavní scéně inscenace britské komedie Doma, jsem zlato, jedna z nejúspěšnějších ze současného repertoáru Klicperova divadla.

Jazykový koutek

„Na Malém náměstí máme připravenou výtvarnou dílnu, náladu příjemného babího léta podpoří svým cestovatelským setem DJ Ondatra a chybět nebudou ani stánky místních výrobců a občerstvení či mobilní cykloservis Bajkazyl. Novinkou bude jazykový koutek Stammtisch, kde se mohou zájemci zapojit do německé nebo anglické konverzace,“ sděluje Ilona Mach.

V akci „za razítko“ si děti vyrobí jednoduchou skládačku robota z papíru. Otevřeno bude mít i Antikvariát na Rynku.

Začít „razítkovou hru“ je možno na jedné i druhé straně trasy podle toho, odkud se příchozí rozhodnou začít. „Na Malém náměstí a ve Filharmonii dostanou děti kartičku a za splnění aktivity na každém místě razítko. Za pět razítek z pěti různých stanovišť si pak mohou vyzvednout drobný dárek právě na Malém náměstí nebo ve Filharmonii,“ dodává pořadatelka.

Nejen sousedskou bojovkou bude v sobotu žít Hradec Králové. Dožínkové slavnosti v Šimkovych sadech nabídnou výstavu hospodářských zvířat i zemědělské techniky, vystoupí kolektivy folklorní Červánek, Čí je to vina, JH Band, Brass Avenue, Atavists, Jazz Police či Benjaming’s Clan.