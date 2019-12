Chebské muzeum má repliky loutek Spejbla a Hurvínka. Lze je i svlékat

„Jméno Gustava Noska bohužel bývá vedle Josefa Skupy poněkud opomíjeno. Proto bychom chtěli prostřednictvím Dílny loutkáře připomenout, že autor Hurvínka prožil poslední léta svého života v Chebu. Spolupracoval s městskou loutkovou scénou a zanechal po sobě mnoho krásných loutek. Některé z nich se nacházejí, spolu se dvěma téměř identickými páry původních loutek Spejbla a Hurvínka, ve sbírkách Muzea Cheb,“ uvádí Alena Koudelková z oddělení správy sbírek muzea.

Repliky Spejbla a Hurvínka vytvořil amatérský řezbář Igor Kukučka, který s chebským muzeem v rámci doprovodných kulturních akcí dlouhodobě spolupracuje.

„Na replice každé loutky jsem pracoval asi měsíc. Ono to není jen o vyřezávání, musel jsem si udělat náčrt, překreslit jej na materiál, hotovou loutku pak omalovat a obléknout. Nejtěžší bylo napodobit práci Gustava Noska. To jsem nikdy nedělal, vždy jsem vyráběl to, co jsem sám vymyslel. Bál jsem se, že to nezvládnu,“ přiznává Igor Kukučka. Podle svých slov je ale rád, že příležitost důkladně prozkoumat díla plzeňského rodáka Noska dostal.

„Nejprve jsem zkoušel pracovat podle fotografií, ale to jsem loutky udělal menší. Teprve když jsem si mohl prohlédnout originály, podržet je v ruce, důkladně je osahat a přeměřit, tak jsem se k originálu přiblížil,“ vypráví s tím, že na rozdíl od původních loutek se děti budou moci jeho Spejbla a Hurvínka dotýkat. A dokonce je i svléknout. Pak totiž uvidí mechanismus, díky kterému dřevěné loutky ožívají.

„Vyřezal jsem repliku Spejbla a dvě repliky Hurvínka. Jedna má svlékací šatičky. Děti tak uvidí jednotlivé spoje, klouby, poznají, kudy jsou tažené provázky. Prostě budou mít celý mechanismus loutky před sebou. Geniální a přitom jednoduchý je způsob otáčení očí. Jakmile to děti zblízka uvidí, tak pochopí,“ vysvětluje Kukučka.

Ten loutky také omaloval a oblékl. „Něco jsem ušil sám, s košilí pro Hurvínka mi pomohla přítelkyně. Ale frak pro Spejbla, tak ten jsem svěřil profesionální švadleně,“ směje se Kukučka, který loutky zhotovil z lipového, bukového a jasanového dřeva.

Součástí výukového programu chebského muzea, jež je určen pro děti mateřských a základních škol, bude kromě kopií loutek také pracovní sešit, který svými ilustracemi zpestřila známá chebská výtvarnice Etela Laňková.