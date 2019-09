Muzeum nabízí pohled na zmenšené historické Mariánské Lázně plné figurek

Od Křížového pramene pospíchá nosič kyselky. Míjí ho lázeňští hosté v kočáře. O kus dál se pase hejno hus, vedle hlídá strašák políčko plné zelných hlávek. Horký den zlákal několik dívek ke koupeli v rybníčku a na lavičce před domem U zlaté koule odpočívá věhlasný doktor Josef Nehr se ženou. Kolem stojí několik skromných dřevorubeckých usedlostí, solivar a mlýn.

Tak nějak vypadala v roce 1815 osada U Kyselky, která spolu se Starými lázněmi u Mariina pramene dala základ budoucím Mariánským Lázním. Přestože dnes už neexistuje, návštěvníci Městského muzea v Mariánských Lázních ji uvidí na vlastní oči, jen zmenšenou v poměru 1:25.

Přibližnou podobu města z doby před více než dvěma sty lety vytvořil tým zkušených modelářů pod vedením Radka Míky. Oživit model představující kolébku lázeňství v oblasti mohou sami návštěvníci muzea, kteří si na pokladně koupí figurku. Stanou se tak spolutvůrci díla, které vznikalo přibližně dva roky.

„Návštěvníkům jsme nabídli možnost, aby nám se zabydlením modelu pomohli. Zakoupením figurky na pokladně se navíc podíleli na dofinancování. Nápad měl obrovskou odezvu. Už máme volných jen několik posledních figurek,“ uvedla zástupkyně ředitele muzea Marie Plešáková. Doplnila, že každý z dárců najde na boku modelu jako poděkování své jméno společně s názvem figurky.

„Měli jsme jich několik desítek. Zájemci za ně zaplatili od 150 do 800 korun. Kupovali si je obyvatelé města i návštěvníci. Nebylo výjimkou, že například oslavenec dostal figurku jako dárek. Svoje obyvatele města si tu pořizovaly i rodiny nebo nejrůznější kluby,“ popsala Marie Plešáková průběh projektu Zabydlete Mariánské Lázně 1815, který letos přilákal do muzea obrovské množství návštěvníků.

„Figurky jsme vybírali tak, aby zapadly do lázeňského městečka z roku 1815. Pokud to nešlo, autor modelu Radek Míka malé obyvatele osady ještě upravil. A také je postupně instaloval. Jen on totiž věděl, kde je model vyztužený a kam je možné šlápnout, aby se neponičil,“ konstatovala Marie Plešáková.

V průběhu prohlídky se lidé mohou dozvědět i zajímavosti z nejstarší historie města. Například to, že na dřevěné plaňky plotu kolem pramene tehdy hosté zaznamenávali čárkami, kolikrát je voda Křížového pramene vyhnala na toaletu. Návštěvníci muzea uvidí i původní podobu minerálního pramene, který vyvěral ve vykotlaném pařezu a až kolem roku 1790 byl jímán do kamenné studny.