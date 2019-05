Modely letadel, zbraně i uniformy. V Chebu ožívá slavná minulost letiště

V muzeu jsou k vidění například dobová rakousko-uherská vyznamenání z období 1. světové války, vycházková a služební uniforma důstojníka letectva z doby Mnichovské krize, tedy z let 1937 až 1938, modely letadel, která za 1. světové války či těsně po ní nad Chebem létala, kopie tehdejších zbraní, ale i třeba část dvojplošníku ve skutečné velikosti.

Za projektem stojí kastelán Chebského hradu Tomáš Dostál spolu se svým někdejším kolegou a současným zaměstnancem Muzea Cheb Martinem Plevným.

„O tom, jak vytvořit muzeum, které by se věnovalo starému chebskému letišti v dobách jeho největší slávy, jsme přemýšleli dobré tři roky. Měli jsme i jasno v tom, kam muzeum umístit. Jenže když se před časem začalo mluvit o tom, že by mohla Kamennou ulicí jezdit auta v obou směrech, pustili jsme celý plán k ledu,“ vzpomíná kastelán Tomáš Dostál na dobu, kdy byl nápad na muzeum ještě v plenkách.

V souvislosti se změnami v dopravě se totiž zvažovalo i to, že by se v Kamenné mohlo obnovit podloubí, které tu kdysi bývalo. Do něj by se poté přesunul stávající chodník a úzká ulice by tím v místě napojení na náměstí Krále Jiřího získala potřebnou šířku pro obousměrný provoz.

Jenže letecké muzeum by pak muselo hledat nové výstavní prostory. A to by byl oříšek. Situace se změnila poté, co město definitivně rozhodlo, že Kamenná ulice zůstane jednosměrkou.

„Tak jsme se k nápadu vrátili. Od radnice jsme dostali zelenou a od té doby na přípravě intenzivně pracujeme,“ pokračuje Dostál s tím, že místnosti, které zůstaly po galerii, nebylo třeba nijak zvlášť upravovat.

„Nové chebské muzeum se věnuje nejstaršímu místnímu letišti. Stěžejní pro nás je doba jeho největší slávy v letech 1918 až 1938. Ale pozor, není to letiště, jaké znají lidé dnes. To, co dnes v Chebu funguje, je vlastně druhoválečné letiště, které bylo zřízeno u letecké továrny a původně sloužilo jako zkušební,“ popisuje kastelán.

Letiště, které si veřejnost v muzeu připomene, bývalo podle něj naproti hřbitovu, na místě areálu někdejšího ČSAD.

„Vzniklo někdy v roce 1917 a těsně před Mnichovem bylo zrušeno. O tomhle letišti se toho moc neví, a proto jsme se zaměřili právě na něj. Zajímavé je, že už tehdy měli stavitelé problémy s vykoupením pozemků pro stavbu ranveje. Sedláci se prodeji půdy úporně bránili,“ popisuje kastelán.

Originální artefakty

Podle jeho slov vystaví nové muzeum řadu dalších zajímavých fotografií a dobových listin. „Nechtěli jsme ale dělat expozici jen z těchto materiálů. Proto jsme nechali udělat repliky dobových uniforem, a to jak důstojnických, tak běžných. Chystáme se vystavit i kožené obleky, ve kterých se tehdy létalo. Tedy kombinézy, bundy, kukly,“ představuje exponáty Dostál.

Hotové jsou přesné kopie zbraní, které jsou k nerozeznání podobné originálům, i profesionálně udělané modely letadel, která prokazatelně v Chebu létala za 1. světové války i těsně po ní. Vyrobili je v různých velikostech chebští modeláři. Jsou to stroje, které se podařilo ukořistit, rakousko-uherská letadla, ale také letadla československá.

Dostál dodává, že jako třešničku na dortu návštěvníci uvidí v prostorách muzea i část historického letadla ve skutečné velikosti. „Celé by se nám do muzea nevešlo,“ směje se.

„Je to část dvoumístného rakousko-uherského dvouplošníku, který tu létal za dob první republiky. Vpředu seděl pilot a za ním pozorovatel. A právě od místa pozorovatele až k ocasu si lidé budou moci trup letadla důkladně prohlédnout. A to včetně výškovky, směrovky a repliky leteckého kulometu z 1. světové války, který je samozřejmě také ve skutečné velikosti. Z prostorových důvodů budeme muset oželet také křídla,“ doplňuje Dostál.