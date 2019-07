Sběratel nashromáždil už tisíce filmových plakátů, touží po King Kongovi

A kolekce se stále rozrůstá. „Možná, že už je největší na světě,“ myslí si sběratel.

Marek Sattler vyrůstal v prostředí, kde každý něco sbíral. A tak měl i on poměrně brzy kolekci telefonních karet či gramofonových desek. „A právě tyto dvě sbírky jsem na burze vyměnil za základ kolekce filmových plakátů,“ vzpomíná.

I když má kousky, které mapují historii kinematografie z celého světa, většinu z nich tvoří upomínky na tvorbu z Hollywoodu. „A zejména z let 1940 až 1960. I když mám i fotografie z filmů Charlieho Chaplina či Laurela s Hardym,“ upřesňuje sběratel.

Každá fotografie či filmový plakát má svůj příběh. A nejen kvůli tomu, že propagují film. Téměř ke každému se pojí story spojená s tím, jak jej Marek Sattler získal. Často je to dílo náhody. „Třeba v Anglii jsem zašel do obchodu, kde bych vůbec nečekal, že nějaké plakáty seženu. A odnesl jsem si jich odtamtud dvacet,“ potvrzuje sběratel.

Sbírku zatím obdivuje sám nebo jen s kamarády

Navíc má po celém světě kamarády, kteří jej upozorňují na příležitost ke koupi nového přírůstku. „Jinak nakupuji přes aukční síně či při setkání sběratelů. Důležitý je také internet,“ vypočítává zdroje Karlovarák. Vždy jde ale o cenu. „I dnes je možné sehnat prakticky neporušený historický plakát. Ale cena takových kousků je obrovská,“ vysvětluje Sattler.

V jeho sbírce nechybí filmy herců zvučných jmen, zejména pak protagonistů amerických westernů, jako je Clark Gable, John Wayne, či dokonce bývalý americký prezident Ronald Reagan. Samozřejmě i jemu nějaký ten „modrý mauritius“ chybí.

„Třeba bych chtěl plakát k původnímu King Kongovi. Jeden sice mám, ale je z Mexika. Chtěl bych originál americký,“ svěřuje se sběratel.

Rozsáhlou sbírku, kterou nechal i zdigitalizovat, zatím Marek Sattler obdivuje sám, maximálně s pár přáteli. To by ale chtěl do budoucna změnit. „Karlovy Vary jsou městem mezinárodního filmového festivalu, kinematografie k nim tak neodmyslitelně patří. Proto bych chtěl do budoucna svou sbírku zpřístupnit veřejnosti. Zatím sháním vhodné prostory,“ dodal sběratel.