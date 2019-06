Strunal prodává unikátní sbírku hudebních nástrojů, zájem má kraj

„Tato sbírka začala vznikat před druhou světovou válkou a vyjma nástrojů z různých koutů světa jsou tam samozřejmě violoncella, housle a tak dále,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (více o sbírce v článku V Lubech vystavují skvostné nástroje, například housle s podobiznou Smetany).

Pokud by kraj sbírku koupil, přešla by pod chebské muzeum, výstavní prostory by našla na městském úřadu v Lubech. „V zastupitelstvu budeme mít také smlouvu, kterou bychom uzavřeli s městem Luby,“ doplnila hejtmanka. Zároveň naznačila, že radní se k odkupu přiklánějí.

Historická sbírka se momentálně nachází přímo ve společnosti Strunal Schönbach. Je částečně tvořena nástroji z německé vzorkovny, vzniklé před 2. světovou válkou, a dále mistrovskými nástroji vyrobenými v Lubech. Jsou zde ale i instrumenty indické, arabské či čínské.

„Sbírku u nás ve firmě máme léta deponovanou, vyčlenili jsme pro ni místnost. V první řadě jsme o sbírce jednali s městem Luby, které se rozhodlo ji neodkoupit. Na to konto nám bylo doporučeno, že by to bylo jistě zajímavé pro kraj, což se ukázalo jako pravdivé,“ uvedla Lucie Mikeska ze společnosti Strunal Schönbach s tím, že zájem je oboustranný.

Sbírka je nyní sice veřejnosti přístupná, její návštěvnost je ale mizivá, přestože by tomu tak být nemuselo. „Nebylo v našich možnostech, udělat u nás nějaké muzeum a propagovat ji,“ doplnila Lucie Mikeska.

Dodala také, že jednání o prodeji sbírky trvají rok. Podle ní měla společnost zájemce o koupi i za zahraničí, jejím cílem ale bylo udržet ji v Lubech, anebo minimálně v kraji.

Pokud by sbírka patřila kraji, vrátila by se do prostor radnice, kde kdysi bývala, než ji majitelé přesunuli zpět do Strunalu.

„Město nabídlo bezplatné poskytnutí sálu včetně všech energií a personální zajištění od pondělí do pátku v pracovní době městského úřadu,“ řekl starosta Vladimír Vorm. Podle něj sbírka k městu vždy patřila, a proto má radnice velký zájem na tom, aby v Lubech zůstala.

Jaké nástroje vyrábějí v Lubech