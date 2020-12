Lupič vytáhl na prodavačku nůž, zachytila ho kamera

Loupežné přepadení se stalo 23. prosince před před sedmou hodinou ranní.

„Neznámý muž vstoupil do místní prodejny potravin a s nožem v ruce přistoupil za prodejní pult k obsluze. Následně se slovy Dej mi peníze, nebo tě zabiju, donutil ženu k vydání finanční hotovosti. Poté, co mu otevřela pokladnu, vzal z ní několik tisíc korun, které si vložil do igelitové tašky a z místa odešel,“ popsala policejní mluvčí Eva Valtová.

Pachatele zachytila kamera, policisté nyní video zveřejnili a prosí, kdo by dotyčného poznal, aby zavolal na linku 158 či zašel na nejbližší policejní služebnu.

„Pachatelem je muž ve věku kolem 20 let a zhruba 172 cm vysoké hubené postavy. Muž měl hnědé oči a krátké hnědé vlasy. Na sobě měl modrou mikinu s bílými pruhy, tmavě modré kalhoty, přes hlavu kapuci a na ústech tmavou látkovou roušku,“ doplnila mluvčí.