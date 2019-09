Sbírka pomůže zachránit Rudou věž smrti, symbol utrpení muklů

Rudá věž smrti Od roku 2008 je národní kulturní památkou .

. V 50. letech 20. století budova sloužila jako třídírna uranové rudy v komunistickém pracovním táboře Vykmanov II. Vězni bez ochranných obleků vyváželi rudu ve vozících do nejvyššího patra a přesypávali ji přes síta. Těmi ruda padala do přízemí. Další vězni ji pomocí dřevěných palic pěchovali do železných barelů. Při práci museli dýchat radioaktivní prach , většina z nich při práci zemřela . Rudu pak odvážely vlaky do Sovětského svazu .

. Od roku 2008 patří Konfederaci politických vězňů ČR Je jednou 22 lokalit v červenci zapsaných souhrnně jako Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO.