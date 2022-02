Referendum není závazné, hala v Ostrově tak může povyrůst

Více než 2 400 obyvatel Ostrova se v pátek vyjádřilo k záměru zvýšit halu v areálu bývalého podniku Škoda Ostrov. I když většina z těch, kteří lístek do urny vhodili, hlasovali proti, v konečném důsledku to nic nezměnilo. Aby bylo referendum závazné, muselo by přijít minimálně 35 procent oprávněných voličů. A to se nestalo.