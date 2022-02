V Ostrově chystají první referendum, k nakaženým dorazí hasiči s urnou

Chystané referendum podle ostrovské radnice přinese odpověď na petici, jejíž signatáři nesouhlasí s navrhovanou výškou větší ze dvou chystaných hal v areálu někdejšího podniku Škoda Ostrov.

Místnosti s urnami se 18. února otevřou ve 12 hodin. Hlasovat může ostrovská veřejnost do 22 hodin.

„Místností bude celkem 14 a kopírují ty volební,“ uvedl starosta Ostrova Jan Bureš.

Šanci vyjádřit se k problematice výšky haly podle něj dostanou i lidé, kteří by byli v den konání referenda v karanténě či izolaci. „Mohou zavolat na radnici. Dobrovolní hasiči by k nim pak zajeli s mobilní volební urnou,“ potvrdil starosta.

Jádrem problému je plánované zvýšení haly o 100 tisících metrech čtverečních na 22,5 metru. Územní plán města v jeho současné podobě přitom povoluje výstavbu maximálně patnáctimetrových hal.

„Proto navrhujeme změnu územního plánu,“ vysvětlil Bureš. Právě k této změně budou mít šanci vyjádřit se obyvatelé města.

Podle investora stavby, kterým je společnost Panattoni, by právě vyšší stavba mohla do Ostrova přilákat zajímavější provozy. Měsíc před referendem přitom investor přišel s kompromisním návrhem, podle kterého by hala nemusela být vyšší po celé délce.

„V podstatě tak existují tři varianty. Původní výška stavby 12 metrů, zvýšení jen určitých partií, anebo plná výška 22,5 metrů u celé stavby,“ naznačil Pavel Sovička, ředitel Panattoni pro Českou a Slovenskou republiku.