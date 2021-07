Nová čtvrť na Zlatém vrchu v Chebu už má konkrétní obrysy

Pokud se s městem dohodne, získá pozemky za cenu 350 korun za metr čtvereční. Zástupci společnosti představili na veřejném jednání zastupitelů svoje vize a předložili rovněž městu smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Tu nyní radnice studuje.

„Na základě této smlouvy by se potom měly uzavírat jednotlivé kupní smlouvy na pozemky nebo spíš celky pozemků,“ uvedl chebský místostarosta Ladislav Hrubý.

Podmínky prodeje by měly městu zaručit, že investor od svého záměru neodstoupí a že se bude řídit podmínkami zástavby, které si město vymínilo už loni, když záměr pozemky prodat zveřejnilo.

Investor měl sice zpočátku výhrady například k tomu, že by měl na sebe převzít náklady na likvidaci případné ekologické zátěže nebo stavbu křižovatky Ašské a Komorní ulice. Nakonec ale podmínky přijal.

Více zeleně než zástavby

K prodeji chebská radnice nabízela celkem zhruba 450 tisíc metrů čtverečných pozemků v areálu bývalých kasáren. Jedná se o lukrativní lokalitu, z jihovýchodního svahu se otevírá pohled na historickou část města s Chebským hradem. Z nabízené výměry investor pro svůj plán odkoupí 350 tisíc metrů.

Co bude se zbývajícími pozemky, radnice zatím neví. Jisté ale je, že jde o strategickou lokalitu, protože přes Zlatý vrch se plánuje přístup na další rozvojové pozemky Chebu na Špitálském vrchu.



„Z 350 tisíc metrů čtverečních je k zastavění určeno asi 107 tisíc. Z toho 25 tisíc budou tvořit komunikace. Z toho vyplývá, že investor dbá na dostatek zeleně, na to, aby tam byly větší zelené celky, aby se tu příjemně bydlelo,“ uvedl místostarosta Hrubý.

V původním záměru je podmínka, že podíl bytových jednotek v bytových domech a rodinných domů musí být minimálně 50 na 50, takže by tam individuální výstavba převážit neměla. „Blíže k centru jsou v plánu bytové domy, dál se pak počítá s individuální zástavbou,“ upřesnil Hrubý.

První etapa do pěti let od podpisu

Podle jeho slov už investor zaslal radnici návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Nyní je tak míč na straně radnice. „My na té smlouvě interně pracujeme. Základní mantinely jsou dané, ale ještě je o čem vyjednávat. Pokud to vyjednávání půjde dobře, dokážu si představit, že by schválení smlouvy šlo do zastupitelstva v září. Ale rovnou říkám, že ta problematika je velmi složitá, takže se to může pozdržet,“ nastínil Hrubý další vývoj.

První etapa projektu by měla být hotova do pěti let od podpisu smlouvy. Zatím ale není jasné, co první etapa vlastně je. Zda to bude část inženýrských sítí, komunikace nebo první dům. „V tuto chvíli v tom ještě jasno nemáme. I to bude úkolem toho vyjednávání kolem smlouvy,“ upřesnil Hrubý.

Město by za prodej pozemků mělo utržit částku přibližně 120 milionů korun. Zda ji použije k vybranému účelu nebo rozpustí v rozpočtu, o tom zatím zastupitelé nejednali. Chebský místostarosta Hrubý však větší přínos pro město vidí v tom, že zmizí bílé místo na mapě a na místě zbouraných kasáren vyroste nová čtvrť.

„Město se bude rozvíjet i severním směrem, nejen na jih. Konec konců po tom architekti volají už řadu let,“ dodal Ladislav Hrubý.