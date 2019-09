Při opravě Pivovarské ulice v Chebu se objevil další problém, havárie vody

Dosud průjezdná křižovatka Žižkovy a Pivovarské se kvůli tomu v úterý musela uzavřít.

„Došlo zde k havárii vodovodu. Jakmile bude odstraněna, krajská správa a údržba silnic bude pokračovat v sanaci podloží na tomto místě, aby bylo možné do konce října celý úsek zprovoznit a bez problémů využívat,“ potvrdil náměstek hejtmanky Martin Hurajčík s tím, že naopak od pondělí už je průjezdná pro veškerou dopravu křižovatka Pivovarská - Wolkerova.

Pro automobily se tak otevřela silnice ze Švédského vrchu vedoucí pod železničními mosty a ze tří směrů i křižovatka s Wolkerovou. Díky tomu by mohl provoz na městských dopravních tepnách, jako jsou Evropská či Pražská, významně zřídnout.

Lidé by úlevu měli nejvíce pocítit na kruhovém objezdu u obchodního centra Tesco, kde se tvořily kolony.

Otevření nové objízdné trasy předcházela jednání města, kraje a společností, které se na opravě podílejí.

„Na základě podnětů občanů a firem, které sídlí v okolí opravované Pivovarské, město vyvolalo jednání s náměstkem hejtmanky Martinem Hurajčíkem. Vedení kraje jsme informovali, že městu by velmi pomohlo, pokud by se křižovatka Wolkerova – Pivovarská alespoň částečně odblokovala. Ze strany náměstka Hurajčíka nám byla přislíbena pomoc. Na jednání se všemi firmami, které se na opravě Pivovarské podílejí, jsme pak našli termín, kdy by bylo možné křižovatku ve třech směrech zprůjezdnit, což se včera povedlo,“ uvedl zástupce chebského starosty Jiří Černý.

Zdůraznil ale, že se jedná pouze o dočasné otevření komunikace. „Jakmile se začne silnice asfaltovat, bude třeba vše znovu koordinovat a operativně řešit. V případě potřeby budou na provoz dohlížet policisté či strážníci,“ doplnil.

Nepříjemná překvapení při opravách

„Věříme, že se podaří dodržet termín dokončení oprav komunikace, který je 25. října. Ovšem je pravda, že nevíme, co se skrývá pod povrchem křižovatky Pivovarská – Žižkova, kde se nově řeší havárie vody. Není se čemu divit, silnice i sítě už něco pamatují. Ale snad už jsme si na tomto úseku, který měří nějakých sto padesát metrů, všechny problémy a smůlu vybrali,“ doplnila náměstkyně krajských silničářů Martina Svojtková.

Naráží přitom na skutečnost, že problémy provázejí opravy Pivovarské od samotného začátku. Už vloni se při práci na kanalizaci ve velkých hloubkách ukázalo, že podloží je nestabilní a je třeba jej zpevnit. Část výkopu hlubokého k pěti metrům se dokonce sesula a kus komunikace strhla s sebou. Odborníci museli najít řešení, jak a čím výkop zasanovat. A to stavbu zdrželo.

Po zimní přestávce, kdy byla silnice provizorně zakrytá asfaltovým kobercem, zas došlo po zahájení prací k úniku plynu. Práce na opravách komunikace tak opět nabraly několikaměsíční skluz.

Komplikace se promítají i do plánované opravy Dukelské, která je souběžná s Pivovarskou a jejíž oprava byla kompletně připravená na letošek. Zasáhly i do harmonogramu prací na Zemědělské, která je podobně jako Pivovarská přivaděčem na jihovýchodní obchvat, a proto není možné opravovat obě silnice v jednom termínu.