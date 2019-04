Řidiče čekají kvůli opravám na příjezdu do Chebu dopravní komplikace

Opravu této krajské komunikace bude zajišťovat Údržba silnic Karlovarského kraje. V optimálním případě práce skončí do července.

„Je to ta část, která byla rozkopaná už v loňském roce. Tedy část Pivovarské od křižovatky s Wolkerovou až ke křižovatce s ulicí Žižkova. V těchto místech se ve velkých hloubkách pracovalo na kanalizaci a právě v důsledku této akce došlo k porušení podkladových vrstev vozovky,“ řekl místostarosta Chebu Miroslav Plevný.

Odborníci, kteří na místě stavby provedli geologický průzkum, zjistili, že se zde vyskytují vysoce plastické jíly, kvůli kterým se postupně zdeformovala vozovka.

„Došlo k tomu, že se při opravách kanalizace v hloubce přes pět metrů sesula část spodních vrstev. Tím se utrhl i kus povrchu silnice a svezl se směrem k výkopu,“ popsal loňskou situaci ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jan Lichtneger.

Podle jeho slov nebylo možné tak významnou poruchu jednoduše opravit. Bylo nutné najít způsob, jak podloží v celém úseku stabilizovat, aby se dál nehýbalo.

„Ono to není jen o dosypání materiálem. Pokud by se to tak udělalo a my na to položili asfaltový koberec, tak si ty vrstvy budou dál sedat, což by novou silnici opět poničilo,“ vysvětlil Lichtneger s tím, že bylo nutné zpracovat nový projekt, který by na nepředvídané skutečnosti reagoval.

Podle této dokumentace pak letos dojde ke kompletní výměně celé konstrukce vozovky. Celkové náklady na opravu této části Pivovarské ulice jsou 8,5 milionu korun, správce kanalizací, společnost Chevak na ní přispěje 40 procenty. Město pak ve vlastní režii zrekonstruuje chodníky, zálivy pro zastávky autobusů městské hromadné dopravy a veřejné osvětlení.

„Obě stavby budou sice oddělené, což situaci trochu komplikuje, ale budeme se snažit je navzájem koordinovat tak, aby rekonstrukce Pivovarské ulice co nejméně omezila dopravu i chodce,“ přislíbil místostarosta Plevný s tím, že možná už příští rok by se oprav mohla dočkat i další část Pivovarské, a to od Žižkovy ke křižovatce s Evropskou.

Pokud bude přát počasí, hotovo bude do konce roku

Samotné opravy vozovky v problémové části Pivovarské by měly skončit někdy na začátku letních prázdnin. Radnice předpokládá, že následné opravy chodníků, které budou v režii města, se zřejmě o trochu opozdí. Radnice je však chce co nejvíce urychlit.

„Teprve poté totiž můžeme nastartovat čistě městskou akci, kterou je rekonstrukce Dukelské, souběžné s Pivovarskou. Kdybychom totiž uzavřeli Pivovarskou i Dukelskou, byl by to poměrně velký problém i pro autobusy MHD. I z toho důvodu musí práce v Dukelské počkat na zprůjezdnění Pivovarské,“ doplnil Plevný.

Podle předpokladů by opravy Dukelské mezi křižovatkami s Žižkovou a Evropskou měly začít po prázdninách. V případě příznivých klimatických podmínek bude do konce roku hotovo. Projektové náklady jsou 13,5 milionu korun, a to včetně rekonstrukce křižovatky s ulicí Karlova a vybudování podzemních kontejnerů na odpad.