Policie v Karlovarském kraji loni řešila tři vraždy, všechny objasnila

„Jeden z nich dostal trest 28 let. Byl to mediálně sledovaný případ, kdy se odsouzený snažil vraždou maskovat vlastní trestnou činnost a oběť uvěznil v septiku, kde zemřela,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství Policie České republiky Petr Macháček (podrobněji v článku Nepohodlného svědka hodil do septiku, za vraždu dostal muž 28 let).

Oproti roku 2017 počet vražd v regionu výrazně klesl. „Předloni jich bylo devět,“ potvrdil ředitel. Ve všech případech se kriminalistům i tehdy podařilo vypátrat pachatele. Zbylé dvě loňské vraždy přikládají vyšetřovatelé osobním vztahům mezi jejich aktéry.

Karlovarský kraj patřil od dob vzniku policejních krajských ředitelství k nejlepším v České republice. Tento trend pokračoval i loni. Region sice neskončil na pomyslném prvním místě v objasněnosti trestných činů, stále však byl „na bedně“.

„S 67,2 procentní objasněností je na třetím místě. Před námi byly pouze České Budějovice a Zlín,“ potvrdil Macháček.

Za celý loňský rok evidovali policisté celkem 5 034 trestných činů. To je v porovnání s rokem 2017 pokles o rovných 50. Co se někdejších okresů týká, nejlepší je situace na Chebsku, kde klesl počet trestných činů a stoupla jejich objasněnost.

Na vzestupu je kybernetická kriminalita

Nejhorší je kriminalita na Karlovarsku, kde trestných činů naopak přibylo a jejich objasněnost klesla. „Může za to především majetková trestná činnost, jako jsou vloupání do rodinných domů, bytů či aut,“ vysvětlil krajský policejní ředitel.

Nejčastějšími pachateli trestných činů byli i loni recidivisté. Jméno někoho, kdo už v minulosti pykal, se ve statistikách krajských policistů objevilo celkem 1234krát, což je téměř dvakrát tak často jako o rok před tím. Mezi oběťmi v roce 2017 převažovali mladiství, loni se ovšem věková struktura obětí změnila.

„Nyní převládají lidé ve věku mezi osmnácti a pětašedesáti lety,“ řekl.

Tuto změnu přičítají policisté například vzrůstající míře takzvané kybernetické kriminality. Ta je v regionu na vzestupu. Loni policisté řešili 138 případů, což znamená meziroční nárůst o 72.

„Tato trestná činnost spočívá nejčastěji v podvodném jednání pachatelů při prodeji zboží prostřednictvím internetových portálů nebo fiktivních e-shopů,“ konstatoval ředitel.

Policii posílili odborníci na IT

Kyberkriminalita se ovšem podle Macháčka často dotýká i dětí. „Jde o sociální sítě, kde jsou mladí uživatelé často terčem podvodníků. Mohou se tak stát obětí vydírání či mravnostních trestných činů,“ vysvětlil ředitel.

Kriminalisté proto posilují tým lidí, kteří s touto relativně novou formou kriminality bojují. „Loni se nám do týmu podařilo získat dva odborníky na IT,“ potvrdil Petr Macháček.

Posilování týmu uniformovaných strážců zákona je jednou z priorit jejich krajského ředitele i pro letošní rok. V ulicích v současné době chybí 134 lidí. Nejvíc na Karlovarsku, nejméně pak na Chebsku.

„Podstav hlásí především obvodní oddělení policie,“ řekl Macháček. „To však v žádném případě nemá vliv na kvalitu služeb policie,“ zdůraznil ředitel.