Je tu zima, tma a není wifi. Turisté v podzemí někdy průvodce i pobaví

Na konci září skončila sezona pro průvodce štolou Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru. V tamním revíru se cínové a měděné rudy dolovaly od 16. století.

„V roce 2019 bylo naše unikátní hornické dílo společně s dalšími pěti českými památkami Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/ Erzgebirge zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Od té doby zájem o štolu Johannes každým rokem stoupá. V loňském roce jsme se opravdu těsně přiblížili hranici třech tisíc návštěvníků. I přes složitou ekonomickou situaci nám i letos návštěvníci zachovali přízeň a velice si toho vážíme,“ uvedl Martin Rojovský, který působí ve štole Johannes již desátým rokem. Tu v letošním roce navštívili nejen Češi, ale také turisté z Německa, Holandska, Polska nebo Itálie.

Zatímco v roce 2020 evidovali ve štole 2200 návštěvníků, loni jich bylo 2950 a letos jejich počet mírně klesl na 2750.

Návštěvy podzemí jsou určené spíše fyzicky zdatnějším turistům. Průvodci se občas pořádně při své práci zasmějí. „Často jsme slýchali: To jsem rád, že nejsem horník. Tady je pořádná zima (celoročně 7 stupňů Celsia - pozn. redakce). Tady není nic vidět. Kuriózní byla i poznámka, že tady nemáme wifi,“ líčí pobaveně Rojovský. „Většina lidí byla na závěr prohlídky z Krušných hor a jejich zachovalých důlních děl prostě nadšena.“

Další podzemní památka, středověký důl Mauritius u Abertam, svou návštěvní sezonu zakončil také v září. To důl Jeroným, který je součástí sokolovského muzea, se na ukončení sezony teprve chystá. Poslední návštěvníci se do prostor středověkého dolu, kde se těžil cín už v roce 1548, podívají 15. října. „Sezona byla vynikající, loni jsme měli zhruba 4500 návštěvníků, letos jich bylo do konce září pět tisíc,“ sdělil Michal Rund, ředitel sokolovského muzea. A sezona skončí až v polovině října.

Návštěvnosti prospělo prodloužení normální a otevření nové adrenalinové prohlídkové trasy. „Zvládne ji každý trochu fyzicky zdatný návštěvník,“ ujišťuje ředitel muzea. Štolou č. 1 v Jáchymově prošlo loni 13 tisíc návštěvníků, ke konci letošního září jich bylo zatím o patnáct set méně, ale sezona tady končí později, takže letošní čísla budou podobná.