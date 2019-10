Zůstávám a necítím vinu, řekl stíhaný karlovarský náměstek zastupitelům

„Zůstávám z několik různých důvodů. První je ten, že záležitost se týká mé soukromé osobní věci. Je to moje volnočasová aktivita, takže to nemá nic společného s mým politickým působením ani s tím, co jsem dělal v souvislosti se svou civilní prací,“ řekl.

Jak sám před časem uvedl, vyšetřování se týká karlovarského Světového poháru v olympijském triatlonu v roce 2017, na jehož pořádání se spolupodílel a agentura CzechTourism na akci poslala dotaci (podrobněji v článku Náměstek primátorky je stíhán kvůli korupci v agentuře CzechTourism).

Před zastupiteli náměstek uvedl, že je jedním z řady vedlejších obviněných v této kauze. „Další věc je, že nevznikla žádná škoda a já jsem z této akce neměl žádný prospěch. To je další důvod, proč bych měl ve funkci zůstat,“ řekl Bursík a zopakoval, že necítí žádnou vinu.

Zároveň uvedl, že situaci řešil i se členy karlovarské ODS, které nabídl svou rezignaci.



„Po dlouhé diskuzi o několika tématech jsem dostal z ODS podporu. Tuto podporu jsem dostal i od koaličních partnerů, tedy hnutí ANO a Karlovaráků,“ připomněl náměstek.

Pokud podle něj dojde k nějakému posunu nebo vývoji v této záležitosti, mají to koaliční partneři okamžitě řešit. „Tyto důvody mě vedou k tomu, že nevidím důvod, abych rezignoval na funkci náměstka,“ řekl Petr Bursík.

Já bych se zachoval jinak, řekl bývalý primátor

Někteří členové opozice před časem uvedli, že by měl Bursík zvážit své působení ve veřejné funkci. A to minimálně do doby, než skončí vyšetřování.

„Pokud sám vnitřně vyhodnotí, že se stalo cokoli nestandardního, tak na jeho místě bych rezignoval. Pokud je to tak, jak to přednesl zastupitelstvu a v podstatě se do té role dostal ne vlastní vinou, tak rozumím tomu, že se to netýká jeho práce. Na druhou stranu já bych se na jeho místě zachoval jinak,“ zhodnotil bývalý primátor Petr Kulhánek z opoziční Karlovarské občanské alternativy.

Petr Bursík se stal karlovarským náměstkem pro rozvoj a investice loni na podzim, od roku 2017 je krajským koaličním zastupitelem.

Média před časem uvedla, že zakázky národní agentury CzechTourism, kvůli kterým policisté stíhají deset lidí, měly hodnotu zhruba 27,3 milionu korun. Devět lidí je obviněno z podplácení, jeden z bývalých manažerů pak čelí obvinění z manipulací s tendry.