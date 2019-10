Za stíhaným karlovarským náměstkem Petrem Bursíkem stojí ODS i koalice

Rezignuji, pokud bude mít karlovarská ODS pocit, že ji poškozuji. Takovou nabídku učinil zdejšímu vedení strany trestně stíhaný primátorčin náměstek Petr Bursík. Kolegové rezignaci nepřijali. Podle nich není Bursíkovo stíhání v souvislosti s agenturou CzechTourism spjaté s výkonem jeho politického mandátu. To samé před časem uvedl i on sám.



„Petra Bursíka jsme podpořili a věříme, že bude ve své obhajobě úspěšný,“ reagoval předseda regionálního sdružení Jiří Vaněček. Doplnil také, že si s kolegy uvědomují citlivost a závažnost s ohledem na druh vzneseného obvinění a budou vývoj případu pečlivě sledovat.

Vedení ODS podle Jiřího Vaněčka ocenilo, že se Petr Bursík postavil k záležitosti čelem a snaží se o ní podle možností informovat. „Zároveň vedení karlovarské ODS Petru Bursíkovi doporučilo, aby pokračoval v nastaveném trendu a na zasedání zastupitelstva města 22. října se k celé věci veřejně vyjádřil, poskytl maximum možných informací, včetně vlastního návrhu řešení, což akceptoval,“ uvedl Jiří Vaněček.

Za Petra Bursíka se postavili také koaliční partneři z městské rady. Tu tvoří kromě ODS také hnutí ANO a Karlovaráci. Rada se nyní sešla poprvé od doby, kdy primátorčin náměstek pro rozvoj a investice rozeslal médiím svá prohlášení. První se týkalo toho, že je trestně stíhaný, ve druhém uvedl, že věc souvisí s agenturou CzechTourism. Z těchto prohlášení vychází i karlovarské hnutí ANO.

„Do doby, než to bude dál vyjasněno, protože dnes je to postavené tvrzení proti tvrzení, tak za panem náměstkem Bursíkem stojíme, a pokud by tam došlo k jakémukoli posunu na jednu nebo druhou stranu, tak na to budeme okamžitě reagovat podle vývoje situace,“ prohlásil primátorčin první náměstek Tomáš Trtek (ANO).

Proti působení Petra Bursíka ve funkci nejsou ani Karlovaráci. „Ctíme presumpci neviny,“ konstatoval náměstek Josef Kopfstein z hnutí Karlovaráci.

Necítím žádné pochybení, říká Petr Bursík

Sám Petr Bursík se ke svému stíhání nechtěl víc vyjadřovat s odkazem na svá předchozí prohlášení a blížící se zastupitelstvo. „Myslím si, že je fér, aby to slyšeli ostatní kolegové ze zastupitelstva,“ zdůvodnil.

Zároveň ale zopakoval, že proti usnesení o zahájení trestního stíhání již podal stížnost a necítí jakékoli pochybení ze své strany. Zástupci opozičních stran jej přitom vyzvali, aby působení ve veřejné funkci zvážil. A to minimálně do doby, než skončí vyšetřování.

Petr Bursík ve svých prohlášeních uvedl, že se může k záležitosti vyjadřovat pouze tak, aby neohrozil průběh vyšetřování.

„Mohu pouze sdělit a potvrdit, že jsem jedním z řady vedlejších obviněných v kauze týkající se agentury CzechTourism, jejího bývalého zaměstnance pana Mgr. Aleše Pangráce. Policie mi klade za vinu, že jsem v souvislosti s dotací, kterou agentura CzechTourism poskytla na konkrétní sportovní akci pořádanou v našem Karlovarském kraji v roce 2017, uhradil obchodní společnosti, ve které působil jako jediný společník a jednatel renomovaný plzeňský advokát, fakturu za administraci dotace. Policie se domnívá, že se nemělo jednat o odměnu, ale považuje provedenou platbu za úplatek,“ napsal Petr Bursík.

Policisté stíhají deset lidí

Podle něj se záležitost týkala Světového poháru v olympijském triatlonu, a to v roce 2017. Náměstek přitom zdůraznil, že obchodní společnost, které fakturu za administraci žádosti o dotaci uhradil, neměla v rozhodné době žádné vazby na agenturu CzechTourism nebo její zaměstnance a že administraci dotací či veřejných zakázek se v republice věnují podle něj desítky, možná stovky firem, které za svou činnost běžně pobírají odměnu.

„Jednáním, ze kterého jsem obviněn, jsem nezískal žádný osobní majetkový prospěch a nejsem si vědom toho, že bych tímto svým jednáním někomu způsobil jakoukoliv újmu,“ doplnil Petr Bursík. Ten se stal karlovarským náměstkem pro rozvoj a investice vloni na podzim, od roku 2017 je krajským koaličním zastupitelem.

Média před časem uvedla, že zakázky národní agentury CzechTourism, kvůli kterým policisté stíhají deset lidí, měly hodnotu zhruba 27,3 milionu korun. Devět lidí je obviněno z podplácení, jeden z bývalých manažerů pak čelí obvinění z manipulací s tendry. Podle serveru SeznamZprávy by obviněným manažerem měl být právě Aleš Pangrác. Ten obvinění potvrdil.