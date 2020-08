Pendolino spojí Karlovy Vary se severní Moravou, trasu urazí za sedm hodin

„Myslíme si, že by to bylo velmi dobré z hlediska podpory cestovního ruchu, lidé by mohli cestovat komfortně napříč republikou, což by pro ně mohlo být zajímavé především v této době, kdy kvůli hrozbě nákazy koronavirem tolik necestují do zahraničí. Do našeho kraje v současnosti jezdí dvě soupravy Pendolino. Jedna končí ve Františkových Lázních, jedna v Chebu,“ uvedla bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

„Jsem rád, že se nám podařilo společně s Karlovarským krajem najít takový model provozu, který umožní zavedení přímého a velmi rychlého spojení lázeňské metropole nejen s Prahou, ale také s Pardubicemi, Olomoucí a celou hospodářskou oblastí na severní Moravě,“ řekl Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod.

„Celou trasu mezi severní Moravou a Karlovými Vary dlouhou více než 600 kilometrů nově urazí návštěvníci Karlových Varů bez přestupu za necelých sedm hodin,“ doplnil.

Zbývá doladit podrobnosti a jízdní řád

V současnosti je třeba ještě doladit se Správou železnic přesný jízdní řád vlaku mezi Chebem a Karlovými Vary a podepsat smlouvu.

„Zpracováváme smlouvy, až budou tyto náležitosti hotové, Pendolino začne jezdit až do krajského města. Nebude to vyžadovat žádnou úpravu trati, jen drobnou technickou změnu na soupravě. Pak už lidé budou moci pohodlně cestovat Pendolinem,“ doplnil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

O možnosti prodloužit trasu Pendolina do Karlových Varů jednal Karlovarský kraj s ministerstvem dopravy a Českými drahami několik let.

Z Ostravy bude Pendolino vyjíždět v 15.15 a pojede přes Olomouc, Pardubice, Prahu, Plzeň a několik dalších zastávek. Do Chebu dorazí ve 21.26, odkud bude nově pokračovat do Sokolova a Karových Varů, kam přijede krátce po 22. hodině.

V opačném směru z Karlových Varů bude vyjíždět krátce před 6. hodinou a pojede přes Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Planou, Stříbro a Plzeň do Prahy a dál bude pokračovat do Pardubic, Olomouce a Ostravy, kam přijede ve 12.44