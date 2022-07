Parkoviště v centru Varů dostane nový povrch a vejde se na něj víc aut

Podle harmonogramu by měly práce začít 3. října a skončit 16. listopadu. V této době bude podle radního Martina Duška odstavná plocha uzavřená.

„Kromě rekonstrukce povrchu se zvýší i kapacita parkoviště. Namísto současných 72 vozidel zde bude moct parkovat až 94 aut,“ řekl k chystané investici Dušek. Náklady by měly být 4,5 milionu korun bez daně.

Původně měla být obnova povrchu parkoviště součástí revitalizace autobusové zastávky Tržnice. „Na tento záměr se ovšem nevztahoval dotační titul, ze kterého byla financovaná oprava Tržnice. Proto bylo nutné obě akce rozdělit,“ vysvětlil ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary Lukáš Siřínek.

Po dobu uzavření parkoviště ve Varšavské budou muset řidiči využít okolní parkoviště. Ať už přímo u Tržnice, nebo na nábřeží Jana Palacha. Po vizuální stránce se upravená plocha příliš nezmění. Zůstanou i dva stánky vpravo od vjezdu.

Město ovšem upustilo od záměru vyhradit prostor vlevo od něj takzvaným foodtruckům. „Jejich nájezd na stanoviště by byl kvůli chodníkům komplikovaný. Navíc by to vyžadovalo zřídit elektrické přípojky,“ řekl Dušek. I tak ale dozná tato část parkoviště změn. Vzniknou zde zábrany, aby motoristé neujížděli bez placení.

Dva dny chyběla závora

Těsně před zahájením filmového festivalu řešil Dopravní podnik Karlovy Vary nečekaný problém. Kvůli technické závadě téměř dva dny chyběla závora na výjezdu z parkoviště ve Varšavské ulici.

„Uvnitř mechanismu závory se utrhl šroub,“ popsal závadu ředitel Siřínek. Opravu zajistil dodavatel v rámci záruky. Na zahájení filmového svátku tak už byla závora na původním místě.

Za dobu, kdy byla mimo provoz, se podle ředitele našlo jen pár motoristů, kteří využili možnosti odjet bez placení.

„Ve čtvrtek byli dva,“ upřesnil Siřínek. „Jejich registrační značky ale máme na kamerovém záznamu. Ten poskytneme zřejmě městské policii, která je pak obešle. To my udělat nemůžeme, nemáme přístup do registru vozidel,“ doplnil.