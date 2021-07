Místo studentů nastoupili do škol stavbaři, opravy musí stihnout do září

„Náklady na stavební úpravy či výměny výplní dosáhnou celkem 35 milionů korun a většina prací je naplánována tak, aby je firmy stihly dokončit, než začne nový školní rok. Počítáme ale i s tím, že na některé stavební akce prázdniny nestačí, pracovat se pak bude i za běžného provozu,“ upřesnil krajský radní pro oblast školství Jindřich Čermák.



Na rekonstrukci střechy školičky, administrativní a hlavní budovy se aktuálně pracuje na Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší odborné škole Karlovy Vary. Tam by měly náklady dosáhnout šesti milionů korun. Rekonstruuje se také budova bývalého Domova mládeže Střední zemědělské školy Dalovice, kde bude sídlit Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov. Přestavba vyjde na 12 milionů.

Gymnázium v Aši pro změnu mění okna v jídelně a pavilonu B za 2,5 milionu korun, na Střední lesnické škole Žlutice vzniká odborné zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a Zahradnické práce. Počítá se přitom s náklady ve výši rovněž kolem 2,5 milionu korun.

V nejbližších dnech také začne zateplování Domova mládeže Střední odborné školy stavební Karlovy Vary za více než 12 milionů korun. Na akci škola získala dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Také v Chebu právě začíná jedna z největších investičních akcí posledních let, a tou je zateplení 3. základní školy na sídlišti Zlatý vrch včetně instalace nového systému větrání s rekuperací. Veškeré stavební práce mají být hotovy do konce října příštího roku. Město na projekt získalo z Operačního programu Životní prostředí dvě dotace ve výši více než 26 milionů korun. Celkové náklady mají přitom na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele činit přibližně 55 milionů korun, zbývajících 29 milionů město zaplatí z vlastního rozpočtu.

V Ostrově už jsou s opravami napřed

Práce na modernizaci celkem tří ostrovských škol budou naopak během léta již finišovat. A to i přesto, že šlo o dosti zásadní rekonstrukce bývalých školních dílen na moderní učebny technických a řemeslných oborů včetně nového vybavení a vzduchotechniky.

„Distanční covidová výuka a nepřítomnost dětí ve školách paradoxně pomohla a průběh všech naplánovaných akcí urychlila, takže do konce prázdnin už bude skutečně na sto procent hotovo. A to i ve škole v Myslbekově, kde se přistavěl celý nový pavilon a právě se do něj instalují i keramické pece,“ vysvětlil místostarosta Ostrova Marek Poledníček.

Součástí stavebních prací bylo i vybudování výtahů ve všech třech školách, aby se zajistila jejich bezbariérovost. Celkové náklady dosáhly částky 33,3 milionů korun, z čehož více než 28 milionů šlo z evropských peněz.