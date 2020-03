Vary peníze na nízkoemisní autobusy nedostanou, mají moc čistý vzduch

„Jedním z takzvaných hodnotících kritérií žádosti je i kvalita ovzduší. My jsme v podstatě získali maximální bodové ohodnocení ve všech kapitolách, vyjma té, která hodnotí právě zlepšení ovzduší na základě vypouštění CO 2 z jednotlivých autobusů,“ přiblížil ředitel karlovarského dopravního podniku Lukáš Siřínek.

Rozhodnutí ale podle něj neznamená pro městskou akciovou společnost nic dramatického. „O tomto hodnotícím kritériu jsme dopředu věděli. V podstatě jsme chtěli udělat všechno pro to, abychom měli čité svědomí, že jsme si žádost o tuto dotaci podali. Příliš jsme ale nepočítali s tím, že bychom uspěli,“ konstatoval Lukáš Siřínek.

Mezi takzvané uhelné regiony patří kromě Karlovarského také Moravskoslezský a sousední Ústecký kraj. Zástupci dopravního podniku věděli, že první dva zmiňované jsou na tom s čistotou ovzduší daleko hůře než právě lázeňské město v nejzápadnější části České republiky.

Podle Lukáše Siřínka je na tom dopravní podnik s autobusy dobře i bez dotace na nové stroje. „Jako jeden z mála dopravních podniků jsme stoprocentně nízkopodlažní. Celkem máme 58 autobusů, které zajišťují MHD. Z oněch 58 autobusů máme 38 na pohon CNG,“ doplnil ředitel.

Nové vozy chce i kraj

O peníze na nákup nízkoemisních autobusů se v současné době uchází Karlovarský kraj. Z evropského programu chce celkem 800 milionů korun. Za ně by chtěl pořídit 150 nových autobusů na stlačený zemní plyn pro meziměstskou dopravu v regionu.



„Žádosti jsou čtyři, pro čtyři části kraje. Ve všech žádáme v maximální výši, strop je 200 milionů korun. Věřím, že je máme připravené a zpracované tak kvalitně, že uspějeme,“ uvedl po podání žádosti krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Podle údajů krajského úřadu je v současné době v regionu něco přes dvě stovky autobusů regionální dopravy. Nicméně ne všechny jsou v plném provozu. Proto by mělo 150 nových strojů stačit ke kompletní obměně vozového parku.

Zda kraj uspěje, bude jasné zhruba do konce června. Pokud by byly podle Martina Hurajčíka nové stroje v provozu zhruba deset let, ušetřily by regionu přibližně 10 tisíc tun pevných částic, které do ovzduší vypustí současné autobusy.