Ozonový čistič zůstal v Německu, dopravce musí autobusy dezinfikovat jinak

„Ozonér měl dorazit ve středu, kdy jsme zároveň měli proškolit personál na práci s ním. Stalo se ale to, že Němci zásilku zabavili,“ konstatoval Lukáš Siřínek, ředitel karlovarského dopravního podniku. „Ve spolupráci s ostatními přepravci nyní hledáme alternativní cestu, jak se k přístroji dostat,“ doplnil.



Na zaměstnance dopravní společnosti totiž denně čeká při dezinfekci autobusů pořádná porce práce. Jen v Karlových Varech vyjíždí na spoje městské hromadné dopravy 40 vozů, dalšími třiatřiceti dopravní podnik zajišťuje dopravu po celém regionu. „Ve všech je nutné vytřít podlahy a dezinfikovat všechny povrchy,“ naznačil Siřínek.

Pro přepravce je důležitá i bezpečnost řidičů. Ti mají k dispozici osobní dezinfekční prostředky, v úterý pak Lukáš Siřínek převzal na radnici první várku roušek. „Další společně s respirátory by měla dorazit do týdne. Zatím nevím o tom, že by měl některý z řidičů zdravotní problémy,“ doplnil ředitel dopravního podniku.

Přední dveře zůstanou zavřené, cestující by měli mít roušku

Bezpečností řidičů se ovšem zabývá i Karlovarský kraj. Od úterní půlnoci vydal hejtman kraje Petr Kubis opatření, kterým se cestujícím zakazuje používat pro nástup do autobusu přední dveře. Ty musí všichni dopravci v regionu osadit cedulemi upozorňující cestující na tuto změnu.

„Smyslem tohoto nařízení je v co největší míře ochránit naše občany a zároveň řidiče autobusů a personál ve vlakových spojích před šířící se nákazou koronavirem. Věřím, že se dopravci ztotožní s nutností zavést regulační opatření, a zabránit tak ohrožení svých zaměstnanců i přepravovaných lidí. Také bych chtěl všechny poprosit, aby se chránili rouškami, šálou, šátky přes ústa, případně jinak bránili možnosti nákazy. Zároveň doporučím primátorce, starostkám a starostům měst v kraji, jež jsou objednateli veřejné linkové dopravy nebo městské hromadné dopravy, vydání obdobného nařízení pro jimi objednávanou veřejnou dopravu,“ uvedl hejtman.

Tímto nařízením se podle Kubise musí řídit všech šest autobusových a dva vlakoví přepravci zajišťující veřejnou dopravu pro Karlovarský kraj na základě smlouvy o veřejných službách. Pokuty za nedodržení tohoto nařízení jsou drakonické. Kraj může udělit postih až pět milionů korun. Opatření je platné do 24. března.



V praxi na tomto opatření nejvíce vydělají cestující. V autobuse totiž nebude možnost je odbavit, takže de facto pojedou zadarmo. Podle Lukáše Siřínka vzniklou ztrátu dopravcům zaplatí kraj.



„Po dohodě s vedením města jsme se rozhodli uplatit toto opatření i v autobusech karlovarské městské hromadné dopravy. Žádáme proto cestující, aby do vozů nenastupovali předními dveřmi, a pokud to bude možné, aby si nos a ústa chránili buď rouškou, nebo například šálou,“ dodal ředitel dopravního podniku Lukáš Siřínek.