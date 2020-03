Kamiony zahltily přechod v Pomezí, pendleři mohou vyjet i přes Boží Dar

„Přechod Boží Dar - Oberwiesenthal je určen především pro pendlery a bude otevřen od 5:00 do 23:00,“ informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Dosud bylo možné hranice překročit jen v Pomezí nad Ohří a Vojtanově.

Přes hraniční přechod v Pomezí nad Ohří je směřována veškerá nákladní doprava z Karlovarského kraje do Německa. Přechod je otevřen 24 hodin denně.

Vláda v neděli rozhodla kvůli hrozbě koronaviru o zavedení vnitřní ochrany hranic s Německem a s Rakouskem s platností do půlnoci 4. dubna. S dnešní půlnocí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro obě restrikce existují výjimky, například pro pendlery a mezinárodní přepravu.