Z hodinové cesty bude i čtyřhodinová, část pendlerů do Německa nevyjede

Pětatřicetiletá Klára z Karlových Varů pracuje jako pokojská v jednom z hotelů v saském Oberwiesenthalu. Do práce jezdí autem přes hraniční přechod v Božím Daru, odkud ji pak čeká ještě zhruba tři a půl kilometru dlouhá cesta do cíle. Podle internetové mapy je to autem z centra do centra 32 kilometrů a cesta na půl hodiny, denně tedy hodinové cestování.

Od půlnoci to ale bude jinak. Kvůli mimořádným vládním opatřením se bude moci jezdit jen přes povolené hraniční přechody.



A tak se v dalších dnech Klára do práce nechystá. „Od soboty máme normálně zůstat doma. Některé holky zůstanou na přesčasových hodinách, kdo je nemá, jde na neschopenku. Tím bude mít stoprocentní jistotu, že peníze dostane,“ řekla.

V Karlovarském kraji mohou takzvaní pendleři pracující v Německu do sta kilometrů od českých hranic využít jen dva přechody. Je to Pomezí nad Ohří a Vojtanov. K těm ale mají kratší cestu jen obyvatelé jižní části regionu.

Lidé, kteří míří ze severnějších oblastí kraje do Saska, mají blíže hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána v Ústeckém kraji.

Pro Kláru by to znamenalo, že by do práce a z práce najela zhruba 230 kilometrů a v autě by strávila každý den asi čtyři hodiny.

„Ten čas mi nikdo nezaplatí. Ani to, co projedu. A abych jezdila do práce ve tři ráno? To vůbec,“ podotkla.

Šéfové podle ní byli velice naštvaní, protože kromě Kláry ode dneška zůstávají doma ještě další dva čeští zaměstnanci. V hotelu tak zbyli jen dva Němci, kteří pracují v kuchyni.

„Dostala jsem nabídku, abych tady přes víkend přespala. Nebudu to ale riskovat. Situace se pořád mění a nerada bych pak musela v Německu zůstat na celý měsíc,“ uvedla Klára.

Podobnou situaci jako ona přitom řešila řada dalších Čechů, které zaměstnávají oberwiesenthalské hotely. Celý pátek sháněli zejména pracovní potvrzení, aby je mohli předkládat policistům na hranicích. Jinak by je do Německa nepustili.

Musí vyjíždět dřív, aby do práce dorazili včas

Se smíšenými pocity odjížděl ve čtvrtek ze zaměstnání v bavorském Marktredwitzu David Kurc z Mariánských Lázní. O vyhlášení stavu nouze se dozvěděl náhodou a nevěděl, jestli se dostane domů a v pátek zase do práce.

„Cestou domů jsme museli chvíli na přechodu v Pomezí čekat. V pátek ráno byla cesta do práce v pohodě. Jeli jsme s kolegy jen trochu dřív. V práci jsme pak všichni dostali papíry, abychom neměli na hranicích potíže,“ řekl. Dokumenty putovaly jak k zaměstnancům firmy, tak k agenturním pracovníkům.

„Pokud jde o příští týden, tak z něj strach nemám. Papíry mám vyřízené, jen budeme muset jezdit dřív, abychom byli v práci včas,“ dodal David Kurc. Podle něj nikdo zatím nedokáže odhadnout, kolik lidí bude přes Pomezí a Vojtanov jezdit.

Paradoxní situaci ale nezažívají jen pracující. Uzavření přechodu na Božím Daru zkomplikovalo život například i rodině bývalého dlouholetého náčelníka horské služby Rudolfa Chlada.

„Je v tom obrovský chaos. Dcera bydlí v Oberwiesenthalu a má provozovnu u nás v Božím Daru. To je jeden problém. Syn je v Tellerhäuseru, v Německu i pracuje, ale jezdí k nám na návštěvy,“ popsal.

Stejně jako další obyvatelé kraje se snažil během pátku v opatření zorientovat. „Objevují se různé informace, ze kterých si člověk nemůže vybrat,“ konstatoval.

S dotazy ohledně přejezdu hranic se obraceli lidé i na zástupce příhraničních měst. Zajímal je například Klingenthal, který sousedí s Kralicemi. Ani přes něj se pracující do Německa nedostanou.

„Je to nepříjemné, ale je to opravdu mimořádný stav. Smyslem opatření je zastavit cirkulaci lidí, aby se zpomalilo šíření nákazy,“ řekl kraslický starosta Roman Kotilínek. Kolik pendlerů denně tamní přechod využije, si netroufl odhadnout. Dodal, že nejde jen o obyvatele Kraslic, ale také třeba Sokolova či Nejdku.

Zda se opatření na hranicích dotkne desítek či stovek obyvatel kraje, nedokázal odhadnout ani šéf krajské hospodářské komory Stanislav Kříž. Komora řešila počty českých zaměstnanců v Německu opakovaně, přesná čísla ale nikdy nezískala.

„Chtěli jsme to zjistit přes operátory, ale to jsou příliš citlivá data,“ uvedl ředitel. Například jen z Aše podle něj do Německa dojíždí třetina, možná až polovina pracujících.