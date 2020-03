Otevření Thermalu se odkládá, hosté kvůli koronaviru nepřijedou

Informoval o tom ředitel hotelu Vladimír Novák. „Z těch prvních šedesáti opravených pokojů jsme měli ještě před týdnem obsazených 85 až 95 procent. Ale kvůli opatřením proti šíření koronaviru se k nám klienti nedostanou,“ řekl Novák.

Rezervace měli Němci, hosté ze Saudské Arábie, Kuvajtu, Libanonu, nebo Rusové z Německa. Většina z nich by ale do Karlových Varů přijela přes Německo, a to už nebude možné.

Podle Nováka má hotel Thermal, který patří státu a spravuje ho ministerstvo financí, věrné hosty, a tak asi polovina hostů své rezervace přesunula na pozdější termín.

Pro zaměstnance, kteří před dvěma týdny přišli po dvouměsíční přestávce do práce, to bude zřejmě znamenat, že opět na dva týdny budou doma, jen za částečnou mzdu.

Podle Nováka by se hotel, pokud to umožní situace kolem koronaviru, mohl pro hosty otevřít v polovině dubna. Rekonstrukce přitom postupuje podle plánu.

Ačkoli opravené pokoje jsou na první pohled téměř stejné, jako byly před začátkem stavby, to podstatné je ve zdech, nové rozvody vody a elektřiny, klimatizace, protipožární opatření další prvky.

Energetický systém hotelu se zcela předělal. Moderní technologie a tepelná čerpadla umožní výrazně snížit náklady na energie, a to asi o polovinu. Podle Nováka to bude znamenat, že za energie zaplatí hotel místo třiceti milionů korun ročně jen patnáct milionů.

Podle plánu se mají práce v Thermalu postupně týkat dalších a dalších pater hotelu tak, aby byl celý připraven do zahájení letošního filmového festivalu v červenci.