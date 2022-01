Pacientky s inkontinencí už nemusejí jezdit daleko, pomohou jim v Sokolově

Na vybudování ordinace přispěla milionem korun i sokolovská radnice.

„Urogynekologie se zaměřuje především na léčbu inkontinence, která postihuje až třetinu žen bez ohledu na věk. Pro většinu z nich inkontinence znamená výrazné dopady ať už z hlediska partnerských vztahů, ale i běžného života nebo psychiky,“ vysvětlil primář sokolovské gynekologie Vladimír Velický.

Ambulanci najdou pacientky v pavilonu E sokolovské nemocnice. Ženám z regionu nabízí poměrně široké spektrum služeb, které ve městě chyběly, i nové přístrojové vybavení, bez něhož by léčba nebyla možná.

„Z příspěvku města totiž nemocnice zakoupila nejen speciální urogynekologické křeslo, ale také špičkový urodynamický přístroj na měření průtoku a tlaku v močovém měchýři, uroflowmetr nebo pět cystoskopů, které umožňují vyšetření vnitřního povrchu dutiny močového měchýře i močové trubice,“ popsal vybavení ambulance Vladislav Podracký, mluvčí společnosti Penta Hospitals CZ, která nemocnici v Sokolově provozuje.

„Nejen pro město a jeho obyvatele, ale pro všechny klienty nemocnice je to další pozitivní zpráva. Před nedávnem to bylo pořízení speciálních lůžek, nyní je to otevření nové specializované ambulance. Všechny tyto změny potvrzují, že nemocnice usiluje o vysokou kvalitu poskytované péče, a jsme rádi, že se určitou měrou na tom podílí i město,“ komentovala důvod, proč se radnice rozhodla projekt urogynekologie podpořit, starostka Sokolova Renata Oulehlová.

„Díky této specializaci i vybavení nabízíme nově ženám přímo v ambulanci možnost absolvovat podrobné a komplexní vyšetření urogynekologem. Tedy od ultrazvuku močových cest, přes jejich komplexní funkční vyšetření a optické vyšetření močového měchýře a močové trubice cystoskopem. A následně na základě výsledků doporučit vhodnou léčbu,“ vypočetl novinky, které ambulance přináší ženám, primář Vladimír Velický.

Podle něho je navíc výhodou, že ambulance má přímou vazbu na nemocnici, kde sídlí. „Pokud je totiž potřebné provést operační zákrok, mohou ho ženy absolvovat přímo na zdejším gynekologickém oddělení,“ dodal primář.