Sokolovské Iktové centrum se oficiálně zařadilo mezi nejlepší v Evropě

„Já osobně si této úspěšné certifikace velmi cením už proto, že jsme se dokázali v oblasti akutní iktové péče zařadit po bok renomovaných pracovišť během pouhých deseti let,“ říká vedoucí lékař Iktového centra Aleš Novák. Upozorňuje zároveň, že status ESO je platný pouze do roku 2025, pak bude muset pracoviště projít certifikací novou.

Za vynikající péči o pacienty získalo Iktové centrum sokolovské nemocnice během posledních dvou let již podruhé také významné mezinárodní ocenění ESO Angels Awards. To se uděluje na základě nejvýznamnějších kritérií hodnotících kvalitu poskytované péče, jako je například čas od příjezdu pacienta po zahájení rekanalizační léčby. Přitom právě čas hraje v léčbě mozkové mrtvice zásadní roli.

„Mozek je jediný orgán, který se nedá opravit. Přes veškerou péči tak nelze nahradit dobu, než se k nám pacient dostal. Dobu, po kterou vlastně docházelo k nenávratnému úmrtí takového množství mozkových buněk, že pacient bude třeba natrvalo ochrnutý na půlku těla nebo bude špatně mluvit. I proto je tak důležité, aby se k nám dostal co nejdřív,“ vysvětluje Novák.

Bojujeme o každou minutu

Tým sokolovského Iktového centra ročně ošetří na čtyři stovky pacientů s cévní mozkovou příhodou z celého kraje. U každého z nich zároveň platí, že ti, kteří se na specializované pracoviště dostanou do hodiny od prvních příznaků, mají až sedmdesátiprocentní naději na úplné vyléčení. Podle Aleše Nováka je proto velmi důležité, aby každý laik znal takzvaný fast test, tedy „Obličej – řeč – ruka“.

„Při podezření necháte pacienta předpažit. Když mu poklesá jedná ruka, je to jeden z hlavních symptomů cévní mozkové příhody, stejně jako pokleslý koutek a nesrozumitelná řeč. Už když se ale projeví jen jeden z těchto symptomů, znamená to volat rychlou záchrannou službu,“ dodává lékař s tím, že od prvních příznaků by se měl pacient k léčbě dostat nejpozději za čtyři a půl hodiny.