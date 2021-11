Náramek s jménem milované ženy se vrátil k veteránovi po 76 letech

Díky sociálním sítím se spojil s jeho rodinou a nálezy, mezi kterými nechybí náramek se jménem Joeovy pozdější ženy Lydie, mu ve spolupráci s ambasádou a vojenským atašé Jamesem Hackbarthem posílá zpět do USA.



„Jsme velmi rádi, že můžeme pomoci doručit tyto věci jejich právoplatnému majiteli, americkému válečnému hrdinovi. Jsme také vděční za to, s jakým respektem Petr Švihovec o tyto předměty pečoval. Musíme ctít a připomínat ty, kteří bránili naši svobodu a demokratické hodnoty a kteří se obětovali, abychom mohli žít v míru, bezpečí a prosperitě,“ uvedl tiskový atašé amerického velvyslanectví v Praze Griffin Rozell.

Osobní věci amerického vojáka objevil Petr Švihovec spolu s kamarádem na místě bývalého zajateckého tábora u Mariánských Lázní za pomoci detektoru kovů. Najít skutečného majitele však nebylo jednoduché. Vpředu vyrytý podpis vojáka nebyl čitelný.

„Doma jsem se pustil do pátrání. S pomocí facebookové skupiny Lovci pokladů jsme příjmení během jednoho dne rozluštili. Na náramku stálo J. E. Esquibel. Poté jsem našel úmrtní list Lydie z roku 2019. Podle jména jejího manžela bylo jasné, že jsme na správné stopě. V názoru nás utvrdil historik Daniel Malý, který objevil několik důležitých dobových dokumentů. Navíc jsme měli naději, voják Joe ještě žije,“ napsal Švihovec na svém Facebooku.

Při svém hledání se obrátil dokonce na americký Pentagon i jiné instituce, ale bez úspěchu.

„Opět pomohla neskutečná síla Facebooku a ochotných lidí. Zveřejnil jsem výzvu k hledání Joea Ernesta Esquibela. A on se našel! I díky Aleně Busovské, která v USA žije. Podařilo se jí rodinu zkontaktovat a vše objasnit. Za dva týdny od zveřejnění výzvy mi přišla fotografie, na níž válečný hrdina drží v ruce vytištěný e-mail s fotkami náramku, které jsem poslal Aleně Busovské. Patnáct minut jsem ani nedýchal a jen mi tekly slzy. Měl jsem neskutečnou radost,“ svěřil se nálezce s tím, že přes úctyhodný věk 95 let si Joe pamatuje vše, co se tenkrát stalo.

Vzpomněl si, že na jaře 1945 mu někdo jeho batoh s osobními věcmi ukradl. Měl v něm i pistoli, která se jako jediná našla. Krádež se nevyšetřovala, protože nebyl čas. Po dohodě s Američany totiž do zajateckého tábora právě dorazila Rudá armáda, která všechny německé vojáky sloužící na východní frontě a členy SS odvezla.

Joe tak na dlouhých 76 let přišel o stříbrný náramek se jménem své životní lásky, jenž jej po celou dobu války provázel. Lydie, s níž se několik let po svém návratu domů oženil a která jej v roce 2019 po bezmála sedmi desítkách let navždy opustila, se tak k němu alespoň symbolicky vrátí.

„Vedle samotného předání osobních věcí se samozřejmě také snažím zjistit vše, co si z osvobozování naší země Joe Esquibel pamatuje,“ dodal Petr Pravoslav Švihovec.