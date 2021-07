Lidé se mohou v Chebu projít místem, kudy chodíval básník Goethe

S nápadem ve veřejném hlasování uspěl, nyní se jeho myšlenku podařilo v nové vycházkové zóně na levém břehu řeky Ohře dokončit.



„Rád chodím nebo běhám Poohřím, kde v rámci přeshraničního projektu Brána do nitra Země roste Goethův naučný lesopark. Máme tu i Goethovu skálu či Goethovu lavičku. Jenže téměř nikdo o tom neví. Pamětní deska je na skále umístěna tak vysoko, že si jí běžný turista nemusí všimnout. A Goethova lavička, kterou najdeme o kus dál, je zcela bez označení,“ řekl autor návrhu Milan Kůtek.

Podle něj není jasné, z jakého důvodu je právě Goethova, ani proč stojí právě tady. Řekl si tedy, že by se to mělo změnit a napadlo ho, že by tu mohla vyrůst naučná tabule, která by lidem vysvětlila, že právě tudy, podél řeky Ohře až ke Komorní hůrce a dál do Františkových Lázní, Goethe při svých návštěvách Chebu rád chodíval.



„A když už by se tu lidé zastavili, mohli by posedět na zčásti krytém Goethově odpočívadle, které jsem zamýšlel využít jako významové propojení mezi již existující Goethovou lavičkou a Goethovou skálou,“ uvedl Kůtek.

Ten v rámci svého nápadu rovněž plánoval využít nedalekou přírodní plošinu přímo pod Goethovou skálou jako místo k meditaci. Navrhl zde sestavit z laviček barevný kruh. Lidé by na místě, zčásti zakrytém keři, mohli nejen v klidu posedět a popřemýšlet, ale rovněž se dozvědět něco nového o Goethově neobvyklém pojetí barev a jejich prožívání.

„Mohla by tu vyniknout Goethova umělecká duše. Jenže jak se později ukázalo, na tomto místě umístit lavičky není možné. Skála se drolí a i údržba plošiny by byla poměrně náročná. Nakonec jsme pro barevný kruh našli jiné místo a to hned na začátku Goethova naučného lesoparku. Je to poměrně výrazný prvek, který hned poutá pozornost,“ vysvětluje Milan Kůtek, který věří, že vedle posezení na barevných lavičkách návštěvníky zaujme i psychologický výklad barev podle Goethova pojetí.

„Je to velmi zajímavé a moc se neví o tom, že právě Goethe se zabýval naukou o barvách a psychologií. K našemu projektu máme souhlas Goethova muzea, které je ve Frankfurtu nad Mohanem. Právě tam je umístěný originál kruhu barev. Nyní do frankfurtského muzea pošleme fotografii a doprovodný text toho, jak a proč jsme tento Goethův počin využili u nás v chebském Goethově parku. Součástí lavičkového kruhu bude opět naučná tabule, jejíž jsem autorem. Z ní se bude možné dozvědět, co básník rozdělením barev myslel a jak jednotlivé barvy vnímal. Celé to dává smysl, protože právě letos slavíme 200 let od doby, kdy začal Goethe v Chebu dlouhodobě pobývat,“ dodal.

V souvislosti s řadou drobných dílčích prvků, které v lokalitě nesou jméno básníka, napadlo Milana Kůtka, že by si prostor zasloužil i nové pojmenování. Navrhuje novou vycházkovou zónu na levém břehu řeky Ohře od Goethovy skály až k vyhlídce Egerwarte nazývat Goethovým břehem.

„Kromě odlišení od převážně sportovní části Krajinky je tu ještě jeden důvod. A to, že takový unikát nikde jinde nemají. Vidím v tom i velký potenciál do budoucích let. V souvislosti se zápisem lázeňského trojúhelníku do UNESCO sem jistě budou proudit davy turistů. A pro ně by tato lokalita mohla být něco jako magnet,“ dodal Milan Kůtek.