Lidé přišli do Varů hlavně ze Slovenska, ukazuje unikátní Mapa kořenů

„Je to takový průzkum a pro mě osobně i místo, které připomíná ženy a muže, z kterých pocházíme a kteří sem na severozápad dorazili za často dramatických společenských, politických nebo osobních okolností a museli jim čelit. Ať už to byli hrdinové, zlatokopové, vyhnanci, prospěcháři nebo cokoliv dalšího,“ říká Tereza Dvořáková.



Nápad nosila v hlavě dva, možná tři roky. A to proto, že se zajímá o současnost v kontextu minulosti. Na fasádě galerie Supermarket WC vznikla mapa, do které mohou zájemci místa svých kořenů vyznačit speciálním fixem. K zapůjčení je přímo v galerii.

Zatímco někteří lidé zaznamenají místa třeba dvě, jiní například i pět. Záleží na tom, jak moc toho o svých předcích vědí. Zároveň tím připomínají události po druhé světové válce, kdy došlo k vyhnání sudetských Němců z Karlových Varů a jejich dosídlení, stejně jako tomu bylo v celém zdejším pohraničí.

„Rody, které tady žijí, často přišly právě po roce 1945 a mají vlastně přerušené kořeny. Říkala jsem si, že by bylo hezké mít místo, kde by se mohli lidé tohoto faktu dotknout, i kdyby šlo třeba o starousedlíky, a došlo by tím k určitému navázání,“ popisuje autorka.

Mapu kořenů mohou zájemci využít minimálně do konce srpna, než se galerie zahalí do nové fasády.

„Jsem sama zvědavá, jak se mapa bude plnit a jaký zájem o ni budou lidé mít. Třeba půjde o první vlaštovku projektu, který bude do budoucna i pokračovat,“ naznačuje Tereza Dvořáková.

První zájemci už do mapy své kořeny zakreslují. „Zatím to vypadá, že rodiny přicházely hodně ze Slovenka, a to od středního po východní, a potom jsou to i severozápadní Čechy a Středočeský kraj, zaznamenala jsem i Kolínsko. Území východních Čech a Moravy je zatím úplně prázdné,“ říká autorka.

Půjčit si fix a zaznamenat stopy svých rodin mohou lidé v galerii Supermarket WC každý všední den od 13 do 18 hodin.