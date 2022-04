Soud zrušil Chebu změnu územního plánu, půda zůstává zemědělskou

„V současné době ta situace je taková, že je rozhodnutí pravomocné. To znamená, že územní plán se vrátil do situace, kdy byl před tou změnou. Tedy že je tam zemědělská plocha a my jsme v situaci, že nevíme, kdy rozhodne nejvyšší správní soud a jak rozhodne,“ uvedl chebský místostarosta Ladislav Hrubý.

Podle jeho slov radnice na situaci reagovala dvěma způsoby. „Za prvé jsme podali kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu a za druhé jsme předložili radě a zastupitelstvu návrh na zadání změny územního plánu, která v případě jejího projednání a schválení by byla shodná, jako byl územní plán předtím, než do něj zasáhl krajský soud,“ uvedl Hrubý.

To však s sebou nese nebezpečí, pokud dojde ke zrušení rozsudku, že bude mít Cheb dva různé územní plány v jedné ploše.

Soud podle Hrubého vyhověl stížnosti obyvatelky města, která se týkala několika věcí. Například procesu schvalování změny územního plánu a pak také maximální výšky budov, která by nově měla být až 40 metrů.

„Soud vyhověl části stížnosti, týkající se procesu schvalování, výhradami k výškám budov se nezabýval,“ upřesnil Hrubý. Jenže podle Gabriely Lickové, která podnět soudu podávala, se jedná o body, které spolu souvisejí.

„Podle mého názoru si takto rozsáhlá změna územního plánu, jako je změna výšky budov z 20 na 40 metrů, zaslouží veřejné projednání. Mně osobně se jeví zásah do krajiny způsobený 40 metrů vysokým industriálním kolosem na skoro deseti hektarech plochy jako zásah do mých osobních práv na ochranu přírody a krajiny,“ vysvětlila Licková.

Podle svých slov na tuto skutečnost a na potřebu veřejného projednání takového záměru upozorňovala už v době, kdy jako zastupitelka pracovala v radě města. „Nebyla jsem však vyslyšena. Soud mi nyní dal za pravdu,“ uvedla Licková.

Jak dlouho bude posouzení samotné kasační stížnosti trvat, není podle Hrubého lehké odhadnout. Mohlo by trvat měsíce, možná i roky. Proto chce město zopakovat proceduru změny územního plánu, ale tak, aby ji nebylo možné napadnout.