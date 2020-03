Pokud nepomůže stát, bude příští měsíc likvidační, zní z lázeňských hotelů

Jen minimum hotelů má podle Kroniky naději, že zůstanou v provozu ještě v dalších dnech. „Poslední hosté dokončují pobyt a noví kvůli rozhodnutí vlády nepřijedou,“ konstatoval Kronika.



Sami hosté předčasně odjíždějí. „Nemůžeme jim zajistit stravování, ani poskytovat lázeňskou péči. Je nedůstojné, když dostanou krabičku s jídlem,“ vysvětlil předseda asociace.

„Poprvé v novodobé historii hotelu Imperial jsme byli nuceni uzavřít celý hotel. Neplánovaně. V tuto chvíli minimálně do ukončení karantény, která byla v České republice vyhlášena. To, jak se celý náš tým cítí, nelze slovy popsat. Avšak snažíme se myslet pozitivně a už teď se těšíme na to, až opět celý hotel ožije a všichni se tu opět sejdeme,“ napsal na facebookový profil management karlovarského hotelu Imperial.

Čekají se stamilionové škody

Obdobná situace je podle Jana Kroniky ve všech městech regionu. Hoteliérům už přitom jde o holou existenci. „Pokud nám nepomůže stát, bude už příští měsíc likvidační,“ naznačil Kronika možný vývoj situace ohledně koronaviru.

Nejde přitom o hotely jako takové, budovy koronavirus neohrozí. „Jde o lidi. Takřka nikdo nemá takový finanční polštář, aby mohl vyplácet zaměstnance, byť šedesáti procenty mzdy. Tento problém řešíme prostřednictví centrály Asociace hotelů a restaurací i s vládou České republiky,“ konkretizoval zásadní problém Jan Kronika.



„Zažil jsem už několik krizí. A všechny mají jeden společný rys. Cestovní kanceláře zastavují vyplácení peněz. Bojují o svůj život a zavřou přísun peněz i v případech, že už si je jejich klienti v ubytovacích zařízeních odbydleli,“ poukázal na další aspekt předseda krajské sekce asociace.

Lépe na tom nejsou ani lázeňské organizace. Ty už na základě rozhodnutí vlády nemohou přijímat ani takzvané křížkové pacienty. Rozhodnutí vlády lázeňští chápou, přinese ale výrazné ekonomické ztráty. Prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha vyčíslil měsíční výpadek v tržbách léčebných lázní na 800 milionů až miliardu korun.



Zaznamenal ovšem i vstřícný přístup zdravotních pojišťoven. Podle něj by měly souhlasit s prodlužováním návrhů léčby u pacientů, kteří měli do lázní v nejbližší době nastoupit a nyní nemohou. Návrhy od lékařů mají omezenou dobu platnosti.

Omezení podle Bláhy ale dopadne i na život v lázeňských lokalitách. Na lázně jsou navázány tisíce zaměstnanců v cestovním ruchu, restaurace, kavárny, cukrárny, prádelny a další služby.