Chebský hospic sv. Jiří ustál covidové rány, peněz na provoz však ubylo

„Vypadly nám zdroje, které je z našeho pohledu možné považovat za poměrně významné a podstatné. Nekonaly a nekonají se koncerty či bazárky, které pro nás lidé dříve pořádali. Přišli jsme také zčásti o peníze z nadací a nadačních fondů, které mají příjmy z firemního dárcovství. Také se objevuje méně projektů, jejichž prostřednictvím je možné peníze čerpat. Přitom ještě loni na jaře nějaké byly. Mohli jsme žádat například o ochranné prostředky,“ potvrzuje ředitelka mobilního chebského hospice Alena Votavová.

Podle jejích slov se naštěstí loni v létě podařilo uspořádat několik velkých akcí, které chodu hospice pomohly.

„Stihli jsme alespoň Františkolázeňskou 24hodinovku, i když v online podobě. Lidé mohli běhat sami na místě, které si vybrali, a hospicu platili startovné. O příjem, který je každoročně ve výši přibližně 100 tisíc korun, jsme tak díky jejich solidaritě nepřišli. Nepřišli jsme také o akci Den pro hospic a ani o Poutní maraton, jenž se v omezené podobě konal v červnu,“ řekla Votavová.

Podzim vše změnil

Jenže podzimní vlna koronaviru vše změnila. Vedle výpadku a omezení příjmů z dárcovství se také zpozdily dotace, kterými podporují činnost hospice kraj, města či obce v regionu.

„Koncem září jsme nevěděli, jestli ufinancujeme provoz do konce roku. Pro nás to bylo obrovské psychické vypětí. Nedostatek peněz ovšem nebyl to jediné, co fungování provozu hospice zkomplikovalo. Nastala i obtížná personální situace. V hospicu máme pracovníky převážně na částečné úvazky, a mnozí zaměstnavatelé kvůli koronaviru zakazovali svým zaměstnancům pracovat i jinde. Ten problém jsme řešili v Chebu, ale i v tachovské pobočce našeho hospicu,“ popsala Votavová.

V listopadu pak pro hospic přišla další rána. V souvislosti s nákazou koronavirem zemřel odborný garant hospicové péče, lékař Ján Cabadaj.



„Abychom mohli naše služby dál poskytovat a vůbec fungovat, bylo nutné najít co nejdříve jiného odborného zástupce, a to v Karlovarském nebo Plzeňském kraji. To nebylo vůbec jednoduché, ale povedlo se. Od prosince je naší odbornou garantkou doktorka Michaela Havlová z Plzně. Jsme vděční, že se nám podařilo překonat i tuto komplikaci, že jsme udrželi provoz do konce loňského roku a mohli se překlenout do toho letošního i kvůli našim klientům, které máme v péči,“ konstatovala Votavová.

Doplnila, že na činnost chebské pobočky hospice, jehož kapacita je 15 klientů, je každoročně potřeba devět milionů korun. Tachovská pobočka s kapacitou šesti klientů spotřebuje ročně přibližně čtyři miliony korun.