Infocentrum se bude stěhovat na hlavní poštu, vydávat balíky ale odmítá

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové už je ve spolupráci se zástupci České pošty připravené přebudování tamních prostor.



„Nyní zpracováváme rozpočet a domlouváme se na tom, kdo a jak by to financoval. Vypadá to tak, že platit by to mělo město, a potom si to odbydlí z nájmu,“ uvedla.

Kromě toho ale zástupci radnice řeší ještě jednu věc. Jde o to, zda by bylo město schopno nabídnout pomocnou službu. A to, že by si mohli lidé v přestěhovaném infocentru vyzvedávat o víkendech balíky. „Byli bychom rádi, aby se i tahle podmínka dořešila, než se případná smlouva uzavře,“ doplnila primátorka.

Zástupci infocentra ale nejsou z tohoto nápadu nijak nadšeni. Ředitel Josef Dlohoš uvedl, že pokud se podaří všechny plánované úpravy, bude hlavní pošta vyhovujícím prostorem. Navrhovanému přijímání balíků se ale infocentrum brání.

„Pokud se nepovede vše tak, jak má být, budeme v budově v nějakém provizoriu. Pokud k tomu budeme mít zavedenou službu vydávání balíků rezidentům, tak to nepovažuji za zcela šťastné řešení a do takové varianty zřejmě nepůjdeme,“ předestřel.

Zároveň poukázal, že se jedná o službu, kterou pošta domlouvá s externími společnostmi, malými městy či vesnicemi, které si ji zřizují například na svých úřadech či jiných vyčleněných prostorách. „Tohle samozřejmě chápu, ale nedokážu pochopit, proč bychom se tomu měli věnovat na hlavní poště číslo jedna v Karlových Varech,“ doplnil Josef Dlohoš.

Dům UVA je provozuschopný, potíže se dají řešit

Infocentrum mělo v Karlových Varech donedávna dvě pobočky. Ta, která sídlila v budově Becherplatzu, už je ale uzavřena. Zůstalo pouze sídlo ve zrekonstruovaném domě UVA v Lázeňské ulici, který je součástí takzvaných tržních krámků. Infocentrum se tam přestěhovalo v roce 2013, kdy skončila nákladná rekonstrukce domu. Město za ni v minulosti zaplatilo zhruba 10 milionů korun, další peníze posílalo na odstraňování vlhkosti kvůli divokým vývěrům pramenů.

„Infocentrum je v tržních krámcích v provozu, nemohou je ale využívat na sto procent,“ řekl primátorčin náměstek pro majetek Josef Kopfstein. Podle Josefa Dlohoše se však situace ohledně budovy zlepšila.

„Je to starší dřevostavba, zrekonstruovaná pomocí vysoké investice, bohužel ne úplně šťastnou technologií nebo provedením - to je teď na znalcích, aby to posoudili. Nicméně po poslední rekonstrukci, která se uskutečnila tuším na konci loňského a na začátku letošního roku, se povedlo stav zasanovat tak, abychom byli provozuschopní a úplně nás to neovlivňovalo,“ popsal ředitel.

Stav domu UVA sice podle něj není stoprocentní a lidé z infocentra počítají s tím, že problémy budou dál přetrvávat, nicméně potíže se podle něj dají řešit odvětráváním a vysoušečem. Situaci označil Josef Dlohoš za stabilizovanou.

„Došlo k vybudování chybějící drenáže, na schodišti, které přiléhá ke skále, odkud vzlíná voda a vlhkost, je speciální sanační omítka. Společně se stavební firmou odhadujeme, že budova je stabilizovaná na jeden či dva roky,“ doplnil ředitel.

Zástupci radnice začali o stěhování infocentra mluvit koncem loňského roku. Ještě začátkem toho letošního předpokládali, že by mohlo služby v nových prostorách nabízet od prvního května. Nyní primátorka odhadla, že příprava na stěhování bude hotová do konce června. „Během července a srpna by se budovalo a od září by mohlo být infocentrum v nových prostorách,“ řekla.

Čekání na UNESCO

Turistický ruch v současné době poznamenala opatření proti šíření koronaviru a pokles návštěvnosti zaznamenala řada destinací. Lze ale předpokládat, že zájem o Karlovy Vary v budoucnu vzroste, neboť jsou součástí nominace jedenácti evropských lázní do UNESCO.

O jejich zápisu bude rozhodovat Výbor pro světové dědictví. Zasedat měl už za pár týdnů v Číně, kvůli pandemii koronaviru je ale schůze odložena.

Podle předsedy mezinárodní pracovní skupiny Michala Urbana zatím není jasný termín ani místo zasedání. „Buď by se mohlo odehrát ještě letos v listopadu, nebo bude přesunuto až na příští rok. Rozhodnutí o tom by mělo padnout na začátku července,“ informoval.

Kromě Karlových Varů jsou součástí nominace v České republice také Mariánské a Františkovy Lázně.