Karlovarské dobrovolnice shánějí pro děti počítače na online výuku

Dobrovolnice také navázaly daleko užší spolupráci s ostatními spolky, které se v Karlovarském kraji snaží v době koronavirové pomáhat.

„Během první vlny jsme díky finančním darům mohly zdarma rozdávat roušky, dezinfekci a další pomůcky, tiskly jsme i 3D štíty, které jsme rozdávaly v nemocnicích, školách či sociálních službách,“ vzpomínala Michaela Kožíšková, která spolu s Danielou Bílou, Ladou Baranek Lapinovou a Olgou Bischofovou Holky z Moskevské před více než půl rokem založila.

Když po uvolněném létě dorazila druhá vlna pandemie, rozhodly se svou činnost okamžitě obnovit. Jejich práce se však značně proměnila, ochranných pomůcek i dezinfekčních prostředků je na rozdíl od jara k sehnání dostatek, poptávka je ale po jiném nedostatkovém zboží – výpočetní technice.

„V těchto dnech se snažíme pomoci hlavně tím, že sháníme techniku pro online školní výuku, jako jsou notebooky, tablety, ale i sluchátka, mikrofony či myši. Tyto předměty budeme dále distribuovat dětem v sociálně slabých rodinách,“ popsala Kožíšková.

V Distribučním centru v Moskevské ulici je tedy vítán každý, kdo by takovou techniku rád daroval – a je jedno, zda se jedná o jednotlivce, či firmy.

„Co jinému už neslouží dobře, jinému bohatě postačí. Pro děti je nyní zásadní základní přístup k internetu a k aplikacím, které zajistí videospojení se spolužáky a učiteli. Možná, že starý notebook, který vy už nepoužíváte, protože máte nový, či staré firemní vybavení umožní dítěti držet krok s výukou a vrstevníky. Řada rodičů si nyní výdaj za nový počítač jednoduše nemůže dovolit, navíc mají často několik dětí, kterým probíhá výuka naráz a jeden počítač na celou domácnost nemusí být dostačující,“ vysvětlila Kožíšková.

Distribuční centrum na Moskevské ulici číslo 60 je také otevřeno všem rodičům, kteří tuto techniku sehnat pro své děti potřebují. Otevřeno je každý všední den od 10 do 14 hodin. Centrum je také možné kontaktovat na telefonním čísle 606 812 941.

Holky z Moskevské nyní také plně spolupracují a koordinují svou činnost spolu s Regionálním dobrovolnickým centrem Instand a Korona Assistance Vladimíra Melichara. „Podporujeme se navzájem, konzultujeme, kdo co dělá a pomáháme si,“ upřesnila Kožíšková.

Zatímco Holky z Moskevské zaměřily svou pomoc směrem k rodinám s dětmi, Regionální dobrovolnické centrum Instand řeší hlavně služby na pomoc seniorům a také krajskou dobrovolnickou databázi.

„Naši dobrovolníci aktuálně zajišťují seniorům v kraji pomoc s nákupy, s vyzvedáváním léků či venčením psů. Ve spolupráci s Karlovarským krajem také připravujeme databázi dobrovolníků, kteří jsou ochotni pomáhat ve zdravotnictví či sociálních službách, až nebude dostatek kvalifikovaných pracovníků. Jsou tam lidé od lékařů po kuchaře. Ozvat se může každý, kdo by chtěl pomáhat,“ vysvětlila za centrum Instand Eva Vodičková.

Senioři se často snaží vše zvládnout sami

Současně nabádá, aby se lidé nebáli ozvat o pomoc, pokud ji potřebují. „Hodně seniorů se situaci snaží zvládnout samo, další o nás často ani nevědí, protože se nedostanou k informacím tak snadno jako mladí lidé. Pokud tedy víte o někom, kdo by naši pomoc uvítal, neváhejte mu na nás předat kontakt. Třeba právě u vás v domě bydlí někdo, kdo je na všechno sám. Předat mu je možné třeba telefon na naši koordinátorku dobrovolníků Elišku Volfovou - 605 001 950,“ popsala Vodičková.

Díky Vladimíru Melicharovi a Korona Assistance se zase povedlo v tomto týdnu podpořit lékaře, sestry, sanitáře i ostatní pracovníky Karlovarské krajské nemocnice drobným dárkem.

„Jako poděkování za jejich stoprocentní nasazení v boji s covidem-19 jsme všem těmto pracovníkům doručili zásilku tisíce jogurtových výrobků od firmy Hollandia, kávu a ovoce na povzbuzení. Dárkem jsme chtěli vyjádřit, že jsou pro nás nezbytní a že v tom nejsou sami,“ uvedl Melichar.

V budoucnu by dobrovolnické spolky rády rozšířily pomoc ještě na další krizí postižené obyvatele kraje. „Snažíme se připravit i projekt na pomoc rodičům samoživitelům. Uvidíme, jaké budou možnosti a podpora, ale plány by určitě byly. Pomáhat nás baví, všichni vzájemně si moc rozumíme, a pokud někoho současná krize zasáhla, není nám to jedno,“ uzavřela Kožíšková.