Čtyři ženy pomáhaly celému regionu. Jsou připravené i na druhou vlnu

Své síly spojily vlastně úplnou náhodou. Michaela Kožíšková, jedna z dobrovolnic, založila zhruba v půlce března facebookovou stránku s názvem „Roušky, nabízím či potřebuji Karlovarsko“.

„Cílem stránky bylo vytvořit komunikační kanál, propojit nabídku a poptávku po rouškách, komunikovat se švadlenkami, získat či nabídnout šicí stroje, látky či dezinfekci a mnoho dalšího. Přes stránku se mi ale ozvala i Daniela Bílá, která zase plánovala otevřít distribuční centrum na Moskevské ulici v Karlových Varech, a tak začala vzájemná spolupráce,“ vysvětluje Kožíšková.



Se zásobami ženy zamířily i do hor

Centrum nakonec společně otevřely během několika dní. K již zmíněné Michaele Kožíškové a Daniele Bílé se připojily ještě další dvě dámy. „Olča Bischofová a Lada Baranek Lapinová si vzaly na starost především distribuční činnost, rozvážení roušek, látek a dezinfekcí organizacím či jednotlivcům. Zavážely celé Karlovarsko včetně horských oblastí,“ objasnila Bílá.

Společně pak sehnaly nejen švadlenky, které do centra začaly pravidelně dodávat roušky, ale také šicí stroje a nedostatkovou dezinfekci na ruce, kterou lidem v Karlových Varech rozdávaly zdarma, pouze za dobrovolný příspěvek.

V posledních týdnech začalo centrum nabízet i ochranné štíty tištěné na 3D tiskárně. „Zájem projevila lékařská zařízení, školy, kadeřnictví, recepce hotelů, obchody, restaurace a další provozy, které se postupně otevírají. Poptávka je obrovská, musely jsme vytvořit i pořadník. Snad zvládneme uspokojit celou poptávku,“ vysvětluje Kožíšková.

Speciální nanolátku na roušky se ženám bohužel zajistit nepodařilo, v těchto dnech by však již v centru měla být k dispozici alternativa v podobě jednorázových filtrů s podobnými vlastnostmi.

Až do této doby fungovalo distribuční centrum na Moskevské 60 v Karlových Varech každý pracovní den od 10 do 17 hodin. V tomto týdnu je již zavedena omezená provozní doba, a to každý pracovní den od 10 do 14 a ve středu až do 17 hodin.

Krize se nevyhnula nikomu

V případě, že by na podzim dorazila druhá vlna pandemie, plánují Holky z Moskevské opět otevřít centrum v plném provozu.

„Na začátku koronavirové krize jsme byly stejně jako všichni nejisté, vyděšené, každý se bál, co bude. Ale pak to z nás spadlo a snažíme se vše brát s humorem a nadhledem,“ popisuje situaci Lada Baranek Lapinová.

A dodává: „Jak píší média, koronavirus přišel a již tady zůstane. Takže život bude trochu jiný než předtím, je nutné se s ním naučit žít. Bohužel nikdo neví, jak se vše bude dále vyvíjet, snad bude líp, ale je nutné počítat i s komplikacemi. Současná situace ale není tak vážná jako v okolních státech, tak je možné snad doufat, že to tak zůstane i nadále.“

Ani těmto dámám, které dobrovolně pomáhají ostatním, se nevyhnula krize související se zhoršující se situací ve službách a lázeňství. „Korona mě v životě ovlivnila docela zásadně. Kvůli snižování stavů v hotelu jsem k poslednímu dubnu přišla o práci. A najít odpovídající pozici, když ve Varech budou bez práce tisíce lidí a hranice pro cizince zavřené, nebude úplně lehké,“ vysvětlila Bischofová.

A na co se dámy v těchto dnech nejvíce těší? „Až se svět vrátí do starých kolejí a budeme moci například vycestovat do zahraničí na dovolenou,“ shodují se a dodávají: „Docela jsme se sblížily a určitě bychom rády do budoucna společně něco dělaly. Určitě tedy zůstaneme ve spojení a budeme se stýkat i nadále.“