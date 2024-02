Soutěž hasičů na Facebooku napadli hackeři, chtěli vylákat čísla kreditek

Soutěž o drobné dárky s hasičskou tematikou vyhlásil v rámci Evropského dne tísňové linky 112 v neděli 11. února Hasičský záchranný sbor (HZS) Karlovarského kraje na svém Facebooku. Netrvala ale dlouho, ještě týž den večer hasiči varovali veřejnost, že jejich profil napadli hackeři, a soutěž z platformy stáhli.

„Falešný profil, který se tváří jako HZS Karlovarského kraje, rozesílá lidem zprávy s informací o výhře a požaduje sdělení důvěrných informací. HZS ale nikomu žádnou zprávu neposílalo. Prosíme, na tyto falešné zprávy nijak nereagujte, ihned je smažte či nahlašte jako závadné,“ upozorňují na svém facebookovém profilu hasiči.

„Je to starej trik podvodníků, zkoušejí to pod každou soutěži na fb,“ komentoval událost na Facebooku například Lukáš Staněk.

Soutěžní otázka HZS zněla: Kolik tísňových volání přijali operátoři linky 112 v Karlových Varech v průběhu loňských vánočních svátků od čtvrtka 21. prosince od 18:00 hodin do úterý 26. prosince do 24:00 hodin. Tedy v období, kdy Karlovarský kraj zasáhl nejprve silný vítr a následně rozvodnění několika vodních toků?

Tipovat měli lidé v komentářích do úterý 13. února do 20:00 s tím, že tři nejpřesnější odpovědi budou odměněny. Tady ale už číhalo nebezpečí v podobě falešného profilu HZS.

Na něm byla gratulace šťastným výhercům. Následoval návod, jak se k ceně dostat. Podvodníci žádali, aby se lidé podle jmen registrovali a uvedli číslo své kreditní karty. Na závěr soutěžící upozorňovali, že kreditní karta „je pouze jednou z podmínek pro ověření vašich údajů“!

Podle mluvčího krajské policie Jakuba Kopřivy by se mohlo jednat o podvod. „Hasiči se na policii prozatím oficiálně s případným trestním oznámením neobrátili. To ale neznamená, že to tak ještě neučiní,“ podotkl policejní mluvčí a varoval před podvody na internetu, kterých v poslední době přibývá.