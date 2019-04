Příchod letecké školy na karlovarské letiště je blíž, ladí se smlouva

„Na radě jsme měli informaci o podobě současného návrhu smlouvy s F Air. Rada k němu měla mírné připomínky, takže se do smlouvy zapracovaly ještě dva detaily,“ uvedl hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík (ANO). Letiště podle něj bude o finální podobě dokumentu informovat krajské radní i zastupitele.

Letecká škola F Air dlouhodobě spolupracuje s ČVUT, jehož dopravní fakulta by měla na základě nedávno podepsané smlouvy přijít do Karlovarského kraje. Škola by měla nabízet výuku v bakalářských programech v oblasti civilního letectví.

Opoziční zastupitel Jan Horník (STAN) označil příchod letecké školy za hazard s budoucností největších českých lázní.

„Krajští politici místo toho, aby vedli kraj k prosperitě, vymýšlejí záměry jdoucí přímo proti občanům jako ten s pronájmem karlovarského letiště společnosti F Air. Ale nepleťme se, nebude to jenom naivita radních. V pronájmu letiště musí figurovat ještě něco jiného než snaha přitáhnout do našeho kraje vysoké školství. Je naprosto neúměrné dát na misky vah světové lázně s obrovskou tradicí oproti výcviku pilotů, kteří se mohou procvičovat v létání kdekoliv na světě, například v nekonečné Číně,“ uvedl Horník.

Martin Hurajčík řekl, že zřízení letecké školy nebude zásahem do lázeňské zóny. „Ta letadla se nad Karlovy Vary a do jejich blízkého okolí ani nedostanou,“ konstatoval.

Neústupní jsou však v tomto také zástupci Spolku přátel Olšových Vrat. Ti stojí za peticí proti škole, kterou do současnosti podepsalo přes 2 300 lidí.

Proti škole se postavily i Karlovy Vary či karlovarské Sdružení léčebných lázní a krajská sekce Asociace hotelů a restaurací České republiky.

Zástupci letiště a kraje kvůli námitkám ohledně F Air s představiteli obcí několikrát jednali.

„Sešli jsme se se všemi zástupci obcí, v zásadě nikdo nebyl proti. Byly tam připomínky, které jsme zapracovali do smlouvy na ochranu těchto obcí, jinak jsem nezaznamenal žádné negativní názory,“ uvedl Martin Hurajčík.

Protesty odpůrců pilotní školy před krajským zastupitelstvem