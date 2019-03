Kvůli letecké škole to začíná v karlovarské i krajské koalici vřít

Zatímco jeho straničtí kolegové na kraji se domnívají, že když už nemohou škole používání veřejného letiště zakázat, mohou jej alespoň regulovat, Jiří Brdlík s tím nesouhlasí. ODS řeší, co dál.

„Co se týká městského klubu, tam jsme domluveni, že Jiří zůstane jako nestraník zastupitelského klubu. Co se týká kraje, tam je v tuhle chvíli jasná jen jedna věc, že Jiří v nominaci za nás dokončí práci ve zdravotním výboru až do konce krajského volebního období,“ uvedl předseda regionálního sdružení Jiří Vaněček.

Další fungování bude řešit regionální konference ODS. Jiří Brdlík zatím své rozhodnutí nekomentoval.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) uvedla, že nepředpokládá narušení spolupráce a věc vidí jako vnitřní záležitost ODS. „Pan Brdlík mě samozřejmě několikrát ve velmi vstřícném duchu informoval o tom, že nemůže a nebude hlasovat pro tento projekt, a já jsem mu řekla, že to plně respektuji,“ řekla.

Krajská koalice měla při svém vzniku 24 hlasů. O něco ji pak posílil Pavel Čekan, který je namísto původní ČSSD členem koaličního Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí.

Názory na působení školy F Air se ale různí také v případě vedení Karlových Varů. Zatím není jasné, jaký postoj zaujalo vítězné hnutí ANO. „V podstatě jsme to ještě s ostatními zastupiteli neprojednali. Za 14 dní máme zastupitelský klub, předpokládám, že tam tuto věc budeme probírat,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (za ANO).

Stanovisko klubu zatím neprozradila ani její první náměstkyně Hana Zemanová z hnutí Karlovaráci. „Chceme se sejít jako širší vedení Karlovaráků a říct si, co budeme prezentovat. Nemůžu říct, že by u Karlovaráků byl rozpor, trošičku se nepotkávají názory koaličních partnerů a hnutí Karlovaráci,“ naznačila.

Proti působení F Air však několikrát důrazně vystoupil radní Karlovaráků Pavel Bouška. Naposledy na krajském zastupitelstvu. „Pokusme se zachovat tradici lázeňského města, neboť výcvikový prostor patří do Čáslavi, do Líní, možná do Plas na trávu, ale ne do tradičního lázeňského města s bohatou historií,“ řekl.

Zatímco někteří členové karlovarské koalice své názory ladí, odpůrci, které sdružuje Spolek přátel Olšových Vrat, neustávají v ostrých vyjádřeních. Pod peticí proti působení školy je momentálně zhruba 2300 podpisů (podrobněji v článku Odpůrci pilotní školy F Air se nevzdávají, chtějí další jednání). Podle hejtmančina náměstka pro dopravu Martin Hurajčíka (ANO) budou jednání dále pokračovat.

„Připravujeme co nejrychlejší spuštění rady letiště, kde by měly být i okolní města, obce, letiště, kraj, zástupce petentů, a pokud si Olšová Vrata zřídí osadní výbor, tak zástupce osadního výboru,“ řekl s tím, že cílem je nenarušit soužití těch, kteří bydlí v okolí letiště. Smlouva s F Air se podle něj připravuje a společnost by měla spustit výuku v polovině roku. Původní termín byl začátkem dubna.

Protesty odpůrců pilotní školy před krajským zastupitelstvem