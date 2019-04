Proti karlovarské škole pilotů se postavily i hotely a restaurace

Na karlovarském letišti by měla škola působit přibližně od poloviny letošního roku. Cvičit chce piloty civilních letadel.

„Na minulém zasedání krajské asociace jsme jednomyslně rozhodli napsat usnesení proti letecké škole. Nejenže bude ovlivňovat životní prostředí, jde hlavně o hluk, protože deset tisíc vzletů a příletů je opravdu strašně moc,“ uvedl předseda krajské sekce asociace Jan Kronika.

Zástupci asociace se podle něj domnívají, že hluk může odlákat lázním klienty. „Tyto služby Karlovy Vary živí, na hoteliéry jsou navázané další služby,“ doplnil.

Letiště, které patří kraji, v současnosti připravuje smlouvu s leteckou školou. Ta by měla omezit dopady provozu F Air na okolní obce. Letecké trasy nemají vést přes obydlené území, výcvik by se měl konat v určitých hodinách. V odpůrcích záměru to ale důvěru nevyvolalo.

„Opravdu se strašně bojíme, aby ta smlouva nebyla nevypověditelná a do budoucna nám to tu nezlomilo vaz,“ řekl Jan Kronika.

Neústupní jsou i zástupci Spolku přátel Olšových Vrat. Ti stojí za peticí proti škole, kterou dosud podepsalo 2 346 lidí.

„Naše důvody stále trvají. Slibovaný provoz by přinesl neúměrné zatížení životního prostředí i památkové zóny,“ řekla dnes na zastupitelstvu členka spolku Hana Janoušková.

Zároveň zastupitelům poděkovala za podporu, neboť Karlovy Vary před časem rozhodly, že má vedení města vyjednávat o zrušení plánu.

„Jednání už bylo asi sedm. Jednáme i s F Air, ale je potřeba si uvědomit, že my jednáme o zrušení letecké školy. To je usnesení, které 18. prosince minulého roku přijalo zastupitelstvo,“ řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Smlouvu se společností F Air chtějí ještě před podpisem vidět zástupci Karlovarského kraje. Téma se stalo velmi diskutovaným na posledním krajském zastupitelstvu.

Z koaliční ODS kvůli svému nesouhlasu s příchodem školy vystoupil zastupitel Jiří Brdlík. „Budu fungovat v rámci ODS, ale jako nestraník,“ řekl (podrobněji v článku Kvůli letecké škole to začíná vřít v karlovarské i krajské koalici).

Protesty odpůrců pilotní školy před krajským zastupitelstvem