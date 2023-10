Cenu elektřiny si Karlovarský kraj už pojistil, zajistí ji místní výrobce

„Na burze jsme 21. září vysoutěžili dodavatele elektřiny na rok 2024 s nejnižším koeficientem. Tedy s marží plus náklady dodavatele na zajištění dodávek. Stala se jím společnost SUAS Commodities,“ potvrdil náměstek hejtmana Karel Jakobec. Zmiňovaný koeficient činí 1,074. „Minimálně v září je to nejlepší výsledek obchodování na PXE v rámci tohoto ukazatele,“ doplnil náměstek.

Kraj podle Jakobce vysoutěžil takzvaný postupný nákup. „Do konce roku nakoupíme celý smluvený objem elektrické energie, a cenu na rok 2024 tak máme jasně stanovenou,“ řekl náměstek. Nyní následuje postupná fixace ceny silové elektřiny čtyřmi kroky. Poslední musí být proveden do 15. prosince,“ dodal Jakobec. Poptávaný objem elektrické energie na rok 2024 činí 19 269 MWh, tedy necelé dvě gigawatthodiny.

S krajem nakupují i města a obce

Sokolovská společnost SUAS Commodities bude v nadcházejícím roce dodávat elektřinu do tisícovky odběrných míst v celém Karlovarském kraji. Vedle samotných organizací kraje to budou rovněž jeho příspěvkové organizace a také některá města a obce, které se do centrálního nákupu s krajem zapojily.

„Kromě jiných to tak bude První české gymnázium v Karlových Varech, ISŠTE Sokolov, Domov pro seniory Spáleniště Cheb, Městská knihovna v Mariánských Lázních či města a obce Horní Slavkov, Josefov, Andělská Hora nebo Toužim,“ upřesnila Jana Pavlíková, mluvčí SUAS Group.

„Naše společnost dokáže poskytovat konkurenceschopné ceny a vysokou kvalitu služeb odběratelům na území České republiky. Rozvoj zákaznického portfolia je významný krok k upevnění naší pozice na energetickém trhu. Ve skupině SUAS Group vlastníme výrobní zdroje, přinášíme zákazníkům jistotu dodávek, kterou ocení po doznívající energetické krizi,“ zdůraznila Žaneta Müllerová ze SUAS Commodities.

Výhodou podle ní je fakt, že SUAS Group, potažmo pak SUAS Commodities sídlí přímo v Karlovarském kraji, a jejich odborníci znají problémy a požadavky regionu. To ale neznamená, že by společnost neměla další významné zakázky i jinde. „Například pro Olomoucký kraj a Kraj Vysočina, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, pro Českou televizi nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR,“ potvrdila Müllerová.