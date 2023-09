Budoucností energetiky v Karlovarském kraji možná bude malý jaderný reaktor

Malý jaderný reaktor může po odklonu od uhlí pomoci zajistit dostupné a stabilní dodávky elektřiny i tepla. Sokolovská uhelná a SUAS Group mohou díky programu získat na studii až 1,5 milionu dolarů. Konečná částka bude záviset na samotné ceně studie, která může činit maximálně dva miliony dolarů. Studie je předpokladem pro další realizování projektu.

„Získání dotace je pro nás významným krokem na cestě k moderní energetice. Energetickou bezpečnost pro naše občany je možné zajistit po odstavení hnědouhelných elektráren jen vhodným mixem různých energetických zdrojů,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS Group.

Do tohoto mixu podle Tomka patří i modulární reaktory splňující technologická a bezpečnostní hlediska. „V okamžiku, kdy jsme začali uvažovat o této možnosti, jsme vytipovali dvě lokality, v nichž by umístění takového zařízení přicházelo v úvahu. Konkrétně jde o areál Elektrárny Tisová a průmyslový komplex ve Vřesové,“ naznačil Tomek.

Šance na čistější ovzduší

O možnosti získat dotaci se sokolovská těžařská firma dozvěděla letos v únoru na zasedání pracovní skupiny ministerstva průmyslu a obchodu. „Netušili jsme, zda máme v tomto případě vůbec nějakou šanci, ale nakonec se to podařilo a byli jsme úspěšní,“ doplnil předseda dozorčí rady.

Projektoví manažeři firmy už připravili podklady pro ministerstvo průmyslu a obchodu. Byly podmínkou pro podání žádosti pro programu Phoenix. „Museli jsme mimo jiné uvést, jaký je očekávaný výkon. Preferujeme tlakovodní reaktor o výkonu 400 až 500 MWe. To odpovídá potřebám kraje i s přihlédnutím k technologickým omezením,“ vysvětlil Ondřej Hollý, který žádost připravoval.

Podle jeho vyjádření bylo pro získání dotace podstatné i to, aby se výrazně snížil objem emisí v ovzduší a nižší byla také závislost výroby elektřiny a tepla na hnědém uhlí. Poskytovatel dotace připraví v rámci programu Phoenix studii proveditelnosti, poskytne ale také technické, poradenské a konzultační služby.

Geologové provádějí průzkum

„Spolupracujeme s Českou geologickou službou, která provádí průzkum ve vytipovaných lokalitách. Na jeho základě se prokáže, zda jsou tyto oblasti vhodné pro umístění malého reaktoru z pohledu stability podloží a dalších parametrů. Práce na studii pak musí být hotovy do března 2025,“ upřesnil Martin Čermák, technický ředitel Sokolovské uhelné a SUAS Group.

Jakmile bude mít společnost v ruce vyjádření geologů, začne se podle její mluvčí Jany Pavlíkové jednat o tom, kdo bude studii zpracovávat. „My to ale nebudeme,“ naznačila Pavlíková další postup při přípravě studie. Zásadní ovšem podle představitelů Sokolovské uhelné a SUAS Group bude postoj státu.

Jeho energetická koncepce z roku 2015 zahrnuje jadernou energetiku a počítá s poklesem podílu uhlí. To nyní se 46 procenty stále dominuje ve výrobě elektřiny. Do roku 2040 se má tento podíl snížit o více než polovinu. Naopak jaderná energetika se má zvýšit minimálně o polovinu. Podle vyjádření firmy připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizaci energetické koncepce, která by měla zohlednit jaderné a obnovitelné zdroje.