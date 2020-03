Oprava prodloužila životnost mostu na cyklostezce do Německa o deset let

Prkna mostovky již nebylo možné ukotvit do vazníků, protože dřevo bylo masivně napadeno hnilobou a dřevokaznými houbami. Z prken se uvolňovaly šrouby, hrozilo poškození kola a pád projíždějícího cyklisty. Provoz na mostě byl navíc hlučný a nestabilní.



„Podařilo se zachránit hlavní nosníky lávky tím, že se z nich odstranily napadené části a nahradilo je zdravé dřevo. Nosníky byly opatřeny oplechováním, aby bylo zabráněno dalšímu pronikání vlhkosti. Právě ta způsobovala prohnívání horních částí nosníků a následné uvolňování prken mostovky. Poté byla kompletně vyměněna a nově ukotvena prkna, nové je i dřevěné zábradlí,“ popsala mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Součástí zakázky byla také sanace starých kamenných zdí, na kterých je lávka uložena.

„Opravou se životnost lávky prodloužila minimálně o deset let. Pokud by se ale musela celá vyměnit, městskou kasu by to vyšlo na pět milionů korun. Podařilo se tak velkou část peněz ušetřit,“ uvedla Liptáková s tím, že úplný rozsah toho, nakolik povětrnostní vlivy dřevěnou lávku poškodily, se ukázal až po rozebrání celého díla.

Oblíbenou a využívanou cyklostezku z Chebu do Waldsassenu začalo město Cheb budovat v rámci příprav chebské přeshraniční krajinné výstavy v roce 2006.

O tři roky později byla díky evropské dotaci dostavěna tříkilometrová část ze Slapan ke křižovatce se silnicí z Hájů do Podhradu. Stavba využila pro cyklostezku zbytky železniční trati, původně spojující města Cheb a Waldsassen, která fungovala až do konce války.

Po uzavření hranic byl její úsek na českém území využíván pouze pro dopravu do textilního podniku ve Slapanech. Vlaky tu přestaly jezdit v roce 1964 a koleje pak už byly využívány jen k odstavování vysloužilé železniční techniky. Vagony se však stávaly terčem vandalů a místem černých skládek.

Dnes připomíná železniční minulost cyklostezky dobové návěstí, kus historických kolejí a přímo na hraničním přechodu zajímavá „železniční“ lavička.

Cyklostezka Cheb – Waldsassen je součástí Valdštejnovy okružní cyklostezky z Chebu přes Waldsassen do Marktredwitz a zároveň patří do páteřní cyklostezky Ohře, která protíná Karlovarský kraj. Vede od státní hranice s Bavorskem, míří do Chebu, Sokolova a Karlových Varů, odkud je možné na kole pokračovat k hranicím Ústeckého kraje.