Nadstandardní pobídky zabraly, Cheb už sehnal praktického lékaře a zubaře

První dvě ordinace už vznikly v bývalém domově pro seniory v Dragounské ulici. V jedné z nich by měl začít pracovat nový obvodní lékař. Nájemce druhé město intenzivně hledá.

„Lékaře pro Cheb nutně potřebujeme. Proto jsme na ordinace kompletně přebudovali uvolněné prostory v pátém patře panelového domu. Nyní jsou plně k dispozici nově příchozím lékařům. Město vyšel tento projekt na dva miliony korun,“ uvedl chebský místostarosta Jiří Černý s tím, že proměna se týkala celého patra.

Byt pro zubaře

Černý také zmínil, že koncem letošního roku by měl v Chebu začít ordinovat nový stomatolog. Svou praxi bude zřejmě vykonávat v jedné z uvolněných ordinací v lékařském domě v ulici 17. listopadu.

„Město tomuto lékaři poskytne byt. Už jsme s ním jednali a představili mu možnosti, které město nabízí,“ řekl Černý.

Připomněl, že velkorysý motivační systém podpory pro nově otevírané ordinace schválila rada města už před časem. Město novým lékařům zajistí zkolaudované ordinace v městském objektu, a to na první rok zdarma a následně za snížené nájemné.

Vedle toho mohou noví lékaři od města získat příspěvek na vybavení ordinace až do výše čtvrt milionu korun. Radnice chce také lékařům či jejich zdravotnímu personálu přednostně přidělovat městské byty, případně zaplatit rekonstrukci zvoleného městského bytu.

Nedostatek lékařů

„Spousta Chebanů se dostala do situace, že nemají svého ošetřujícího lékaře. Ti lidé jsou opravdu zoufalí, bombardují nás žádostmi, abychom jim pomohli lékařskou péči zajistit,“ popsal před několika týdny situaci v Chebu starosta Antonín Jalovec.

Řekl, že přestože město nemá možnost, jak problém s nedostatkem lékařů řešit, chce zkusit nové doktory do města přilákat na nadstandardní podmínky.

„Stát dvacet let hřešil na to, že systém funguje, ale neřešil, že lékaři stárnou a budou odcházet. V brzké době lze očekávat prohloubení krize, protože než současní studenti medicíny vystudují a budou moci pracovat samostatně, je to otázka často i deseti let. Bohužel města mají k odvrácení krize jen nepřímé nástroje. Můžeme jedině motivovat lékaře k tomu, aby ordinaci otevřeli u nás. Jenže to není systémové řešení. Pak budou chybět jinde,“ dodal.

Ročně končí desítka lékařů

Podle krajského radního pro oblast zdravotnictví Jana Bureše každoročně končí v kraji přibližně desítka praktických lékařů pro dospělé, děti i dorost.

„Bez náhrady,“ zdůraznil Bureš. A sehnat nové není podle něj jednoduché. „V tomto ohledu primárně spolupracujeme s VZP, která má projekty pro podporu praktických lékařů,“ konstatoval radní.

Ale i kraj sám se snaží formou dotací najít nové praktiky. „Studentům, kteří se připravují na kariéru praktického lékaře, nabízíme deset tisíc korun měsíčně. Podmínkou je, že zůstanou minimálně dva roky v regionu,“ vysvětlil Jan Bureš.