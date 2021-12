Sídliště v Chodově na Sokolovsku se začínají zelenat

Do finále spěje třetí a závěrečná etapa rozsáhlé revitalizace části Chodova. Sídliště, které tvoří ulice Tovární, Školní a Palackého, se díky výsadbě desítek nových stromů výrazně zazelená. Definitivní hotovo by měli stavbaři nahlásit do konce letošního roku.

„Poslední etapa si vyžádala investici zhruba 12 milionů korun,“ uvedl mluvčí chodovské radnice Martin Polák. Polovinu z této částky tvoří státní dotace.

Revitalizace sídliště začala před několika lety opravou a výměnou kanalizace. Vše za 7,5 milionu korun. „Následná etapa pak zahrnovala opravy chodníků a nová parkovací místa za přibližně 8,5 milionu korun,“ popsal historii akce mluvčí.

V rámci poslední etapy nechalo město vedle zmiňované výsadby stromů instalovat i nový mobiliář, který zahrnuje 27 lavic a dvě sestavy se stolem.

„Nyní intenzivně připravujeme obdobné projekty i pro další chodovská sídliště. Asi nejdále je příprava takzvané staré Husovy, tedy vnitrobloku od OC Tipo po Chodovský potok. Radnice nechává rozkreslovat navrženou studii do projektové dokumentace,“ naznačil další plány obnovy Polák.

Investor pro náměstí

Do budoucna je v plánu i revitalizace náměstí ČSM. „V následujících letech chceme pro tento plán připravovat území. Jedním z prvních kroků bude demolice staré základní umělecké školy,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že radnice nechala už dříve pro tento záměr vypracovat objemovou studii. Podle ní by se lokalita měla změnit na lukrativní a moderní část města. Záměrem radnice je najít pro tento projekt investora.

Bílé prodejní stánky na náměstí však zatím budou dál sloužit veřejnosti nejméně tři roky. Rada města prodloužila nájemcům o tuto dobu smlouvy na pozemky pod stánky. Ty v současné době nabízejí různý sortiment, jako jsou květiny, papírnictví či textil.