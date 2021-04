Nejstarší chebské sídliště se po opravách dostane na úroveň 21. století

„Nejstaršímu chebskému sídlišti je přes padesát let. Chodníky, zeleň i sítě jsou dožilé. Vloni jsme dokončili na rekonstrukci ulic Kosmonautů a V Zahradách, druhou investiční akcí byla revitalizace vnitrobloku mezi ulicemi 17. listopadu a Kosmonautů,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Pro letošek podle něj město plánovalo opravy Mírové, která je finančně poměrně hodně náročná. Kvůli potížím s některými sítěmi, především s elektrikou, jsme se ale rozhodli udělat alespoň část, k tomu chodníky ve vnitrobloku, parkovací stání a veřejné osvětlení. V příštím roce bychom Mírovou, která je důležitou páteřní komunikací sídliště, chtěli dokončit v celé její délce,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.



Jak upřesnil zástupce starosty Ladislav Hrubý, peníze na projekt, který vyjde na šest milionů korun bez DPH, jsou v letošním rozpočtu připraveny. Rozlehlé Spáleniště čekají ještě další etapy modernizace. Chystá se například úprava velkého vnitrobloku za nákupním centrem Vesmír.

„Tato změna se v současné době připravuje, s projektantem se domlouváme na podrobnostech. Chtěli bychom, aby zde nevznikla jednolitá mrtvá plocha parkoviště, ale aby tu místní lidé měli i nějakou odpočinkovou zónu, kde bude možné najít uprostřed sídliště nějaký pozitivní vjem a zážitek,“ popsal starosta další etapu proměny sídliště.

Podle jeho slov by se akce měla kompletně projektově připravit v průběhu příštího roku tak, aby se práce mohly zahájit v dalším volebním období.

Ledy se hnuly i v případě soukromého nákupního centra Vesmír, které řadu let chátralo. Nyní má objekt novou fasádu. Město řeší rovněž demolici bývalé uhelny za Vesmírem, která zde zbyla z doby, kdy sídliště vytápěla velká teplárna na hnědé uhlí. Poté, co bude nepotřebný objekt zbourán, začlení se vzniklý prostor do okolního vnitrobloku k případnému využití.

Práce by v příštích letech mohly pokračovat rovněž úpravami prostoru podél silnice v ulici 17. listopadu, kde se předpokládá výstavba parkoviště.

Revitalizace chebského sídliště Spáleniště se připravovala dlouhou dobu. Lidem ze všeho nejvíc chyběly zelené plochy určené k odpočinku a rovněž parkovací místa, kterých byl na sídlišti ze 60. let minulého století citelný nedostatek. Vozy, parkující v úzkých ulicích, navíc překážely dopravní obslužnosti. Například ulicí Kosmonautů hasiči vůbec nemohli projet, v případě požáru by k panelovým domům museli přes vnitroblok.