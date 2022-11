Lidé v Aši dál hledají dopisy, nepomohlo ani sto stížností na Českou poštu

„Pokud se na konci června prokáže, že centralizovaný model nefunguje, vrátí se do města takzvaná dodejna, tedy místo, kam se zásilky svezou a odkud putují ke koncovým adresátům. Nyní si je poštovní doručovatelé vyzvedávají v Chebu,“ řekl na jaře mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Jenže ani po uplynutí dalších měsíců systém nefunguje k plné spokojenosti obyvatel města. Důkaz předkládá například Jari Vassinger z ašské Vladivostocké ulice.

„Doručovatelka mi nechala ve schránce výzvu k vyzvednutí zásilky na poště. Když jsem tam za dva dny přišel, dopis tam nebyl. Přitom tam měl ležet až deset dní. Na poště mi řekli, že si dopis údajně měla ponechat doručovatelka. Následující den, v sobotu, jsem našel ve schránce opět novou výzvu k vyzvednutí zásilky. Tak jsem na poštu šel v pondělí podruhé. Bohužel, ani tentokrát jsem nepochodil. Výmluva byla stejná. Není to také poprvé, kdy se mně na poště ‚ztratila‘ zásilka a nejsem sám,“ popsal Vassinger událost z 5. října.

Doplnil, že si na službu několikrát stěžoval, a to přímo na poště, na policii a dokonce i poštovnímu ombudsmanovi.

„Co se týká podnětu našeho klienta, je to jeden z mála konkrétních příkladů, které jsme dostali a týká se konkrétního pochybení. Pokud bychom dostali klientovu adresu, kam mu měla být pošta dodána, ideálně pak číslo zásilky, můžeme zjistit, kde konkrétně se mohla stát chyba,“ argumentoval nyní mediální zástupce pošty Matyáš Vitík.

Případů bude mnohem víc

Jenže adresu i jméno stěžovatele MF DNES Vitíkovi spolu s dotazem zaslala. Ani konkrétních stížností na službu nebylo málo. Potvrdil to mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Právě on byl „styčným důstojníkem“, který více než šest měsíců předával podněty nespokojených občanů dál.

„Na ředitelství České pošty v Plzni jsem předal snad stovku podnětů. Každý byl opatřený konkrétním jménem stěžovatele a nechyběl telefonní kontakt, aby se s ním zástupci doručovatelů mohli spojit. Ale osobně si myslím, že těch případů bylo mnohem víc, protože mnozí se na náš úřad neobrátili a celou věc řešili po vlastní linii,“ předestřel Vrbata.

Podle jeho zkušeností se stížnosti hromadily ve vlnách. Zatímco jednou to bylo pár nedodaných dopisů, o měsíc později jich už byly desítky.

K původnímu systému se pošta nevrátí

Na posledním setkání, které se na ašské radnici uskutečnilo koncem září, tlumočil tehdejší starosta Dalibor Blažek zástupcům České pošty opět velkou nespokojenost s doručováním listovních zásilek a doložil situaci velkým množstvím podnětů od obyvatel.

„Z jednání s Markem Rollem, specialistou řízení projektů České pošty, Libuší Chlanovou, ředitelkou regionální logistiky Plzeň, a Michalem Hereitem, vedoucím řídicího depa Cheb, jsme nabyli dojmu, že firma od současného systému doručování odstoupí a vrátí se zpět k tomu původnímu,“ konstatoval Vrbata.

To však v odpovědi na dotaz MF DNES rozporoval mluvčí pošty Vitík. „Ze strany České pošty bylo přislíbeno, že zjistíme, za jakých podmínek by bylo možné obnovit dodejnu v Aši. To se týká jak personálního zabezpečení, tak ekonomické stránky věci. Na této analýze pracujeme. Určitě nebyl z naší strany dán příslib, že se vrací původní systém,“ uvedl.

Problémy v Aši nastaly poté, co v rámci centralizace logistiky v Karlovarském kraji Česká pošta na přelomu roku zrušila ve městě dodejnu a celou lokalitu obsluhovala z Chebu.

Jak na jaře uvedl mluvčí pošty Vysoudil, transformací prošla celá logistika podniku. Důvody byly především ekonomické. „Dosavadní modely byly přestárlé a neodpovídaly současné realitě. Cílem změn je udržet konkurenceschopnost na trhu, modernizovat provoz a přinést inovace, především v oblasti digitalizace a automatizace,“ dodal.