Pro model baziliky staví v parku Boheminium kopii celé vyšehradské skály

„Z původního plánu, že Vyšehrad osadíme jen provizorně, jsme ustoupili. Chystáme se, že vytvoříme přesnou kopii skály, na níž Vyšehrad stojí, a to i s tunely a cestami. Půjde vlastně o zmenšeninu celé lokality, která bude navíc přístupná. Lidé na ni budou moci vystoupit a modely z výšky fotografovat,“ předestřel nejbližší plány spolumajitel parku Boheminium Tomáš Slifka.

Vše by mělo být hotovo do dvou měsíců. „Nejpozději v září chceme celou kompozici představit návštěvníkům. Ještě letos pak plánujeme rozšířit areál Prahy o model Prašné brány. Ta už je ve výrobě. Hned poté se vrhneme na Pražský hrad. S výrobou tohoto náročného modelu plánujeme začít v říjnu,“ upřesnil Slifka.

Stěžejním modelem Vyšehradu bude model baziliky sv. Petra a Pavla, který se stejně jako originál pyšní siluetou štíhlých věží. „Základ pro kopii této monumentální stavby, která se tyčí nad Vltavou, vznikl stejně jako řada dalších modelů ve věznici v Horním Slavkově. Dokončen byl v modelářské dílně parku,“ uvedl spolumajitel parku Tomáš Slifka. Výroba autentické miniatury vytvořené v poměru 1:25 trvala více než pět měsíců.

Modely staví do reálného prostředí

Park v Mariánských Lázních si zakládá na tom, že zde návštěvníci mohou vidět modely zasazené do přirozeného prostředí. Lidé, kteří modely osazují do terénu, navíc pracují s maximální snahou o vytvoření co nejpřesnější podoby okolí miniaturních památek.

„V Evropě funguje možná šest podobných parků miniatur. Ale jen u nás modely osazujeme do reálného prostředí. Všechny parky jsem navštívil, a tak vím, že většinou jsou makety vystavené v rovině na nějakém podstavci a kolem bývá nejrůznější květinová výzdoba. Taková prezentace ale neodpovídá realitě. V Mariánských Lázních se snažíme vše udělat tak, aby to vypadalo jako ve skutečnosti. Kopírujeme řeky, stromy, skály, opěrné zídky. Snažíme se o maximální autenticitu. Když to přeženu, tak kdyby člověk vyfotil originál památky z letadla a fotografii porovnal s tím, co stojí u nás, měl by vidět přibližně to samé,“ vysvětlil Tomáš Slifka.

Práce při osazování modelu je proto velmi náročná. Ke slovu často přijdou i lžičky, špachtle, drobné nástroje a někdy i pinzety. A to samé je možné říct i o údržbě. „Není to nic jednoduchého. Kolem miniatur sázíme stromky a keříky, o které se musíme pečlivě starat a tvarovat je, aby nepřerostly. Jsou to vlastně takové bonsaje. Vytváříme umělá koryta řek, trávník stříháme malými nůžkami. Ta péče je náročná, ale je to cesta, kterou jsme se vydali,“ doplnil Slifka.