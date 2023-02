Boheminium park v letošní sezoně představí tři nové modely českých památek

„Hrad a zámek v Českém Krumlově je opravdu impozantní. Od zámku přes most až k zahradám bude mít odhadem nějakých třicet metrů. Jsme už v poslední fázi výroby. Jakmile bude hotovo, začne se s nanášením barev a nakonec model usadíme do terénu. Předpokládám, že to vše bude hotové do prázdnin,“ uvedl spolumajitel parku Tomáš Slifka.

Park si zakládá na autenticitě okolí modelů

Plánuje, že ještě v dubnu se v parku předvede hotový model chrámu sv. Barbory. Ten ale návštěvníci uvidí nejprve na provizorním stanovišti. „Pro něj musíme to pravé místo teprve vytvořit. A to chvíli potrvá. Model přesuneme na definitivní místo někdy na podzim. Chceme však, aby si jej už v létě lidé mohli ze všech stran prohlédnout, když už je hotový,“ uvedl Slifka.

Mariánskolázeňský park si zakládá na tom, že kromě samotných modelů, které jsou vyvedeny do nejmenších detailů v měřítku 1:25, je v maximální možné míře autentické i okolí památek. „V Evropě funguje nějakých pět až šest podobných parků. Ale jsme jediní, kteří modely osazují do reálného prostředí,“ poznamenal Slifka.

Údržba miniatur vyžaduje malé nástroje

„Všechny parky jsem navštívil, a tak vím, že většinou jsou zde modely vystavené v rovině a kolem bývá květinová výzdoba. Ta ale neodpovídá realitě. V Mariánských Lázních se snažíme, aby vše vypadalo jako ve skutečnosti. Kopírujeme řeky, stromy, skály, opěrné zídky. Snažíme se o maximální autenticitu,“ vysvětlil Tomáš Slifka.

Podle něho je práce při osazování modelu velmi náročná. Ke slovu často přijdou i lžíce, drobné nástroje a někdy i pinzety. A to samé je možné říct i o údržbě. „Není to nic jednoduchého. Kolem sázíme zmenšené stromy a keříky, o které se pečlivě staráme a tvarujeme je, aby nepřerostly. Vytváříme umělá koryta řek, trávník stříháme malými nůžkami,“ vysvětlil Slivka.

Změny čekají i minizoo a cesty v areálu

Slibuje, že do konce roku se návštěvníci Boheminium parku dočkají kromě Českého Krumlova dalších dvou modelů. Jaké to budou, si zatím nechává pro sebe. Podotkl jen, že celkem by letos návštěvníci mohli na jednom místě obdivovat více než osm desítek nejznámějších historických a technických památek z České republiky.

Změny čekají i místní minizoo. Ke koním, kozám a králíkům přibudou na jaře ovce. A opět v miniaturní verzi. „S finanční podporou města letos chceme proměnit vstup do areálu a zvelebit i část cest uvnitř. Chtěli bychom, aby byl pobyt pro návštěvníky příjemný. Vedle občerstvení máme i dětské hřiště či vylepšené sociální zázemí. Otevřeno je celoročně,“ doplnil Slifka.